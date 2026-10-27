U2 agrega una tercera noche en River: cuándo salen las entradas

U2 se presentará el 23, 25 y 27 de marzo de 2027 en el estadio Monumental. La nueva función se anunció ante la enorme demanda del público

El regreso de U2 a la Argentina después de casi una década tendrá tres noches en el estadio River Plate. Tras agotar las entradas para los conciertos del 23 y 25 de marzo de 2027, la banda irlandesa anunció una tercera presentación para el sábado 27, en el marco de The Greatest Show on Earth World Tour.

La respuesta del público fue contundente: durante la venta de entradas se registró más de un millón de personas en la fila virtual, una demanda que impulsó la incorporación de una nueva fecha para el esperado reencuentro con los seguidores argentinos.

La formación integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegará al Monumental con una producción que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales de 2027. La gira, producida en Argentina por DF Entertainment, marcará el regreso del grupo a los estadios y estará acompañada por una puesta en escena de gran escala.

Las entradas para el nuevo concierto estarán disponibles exclusivamente a través de All Access desde el jueves 29 de octubre a las 13. Según informó la organización, habrá un beneficio de hasta seis cuotas sin interés para clientes de Santander Visa.

Una nueva etapa para la banda irlandesa

El tour llega en un momento significativo para U2, que celebra cinco décadas de trayectoria y prepara una nueva etapa musical. La gira está planteada como un regreso a los grandes estadios, luego del cierre de The Joshua Tree Tour en diciembre de 2019.

El anuncio también está vinculado con Carnaval de Luz, presentado como el nuevo álbum de material original del grupo y el primero desde Songs of Experience, publicado en 2017. El lanzamiento marcaría el regreso discográfico de una banda que construyó una carrera internacional con canciones que atravesaron generaciones.

Con tres noches confirmadas en River, U2 volverá a encontrarse con el público argentino en una serie de conciertos que promete reunir clásicos, nuevas composiciones y una puesta visual ambiciosa. La tercera fecha amplía la oportunidad de vivir el regreso de uno de los grupos más influyentes del rock internacional.