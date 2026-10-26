Si Patronato gana en la última fecha, asegurará su permanencia en la Primera Nacional

El empate de Nueva Chicago ante San Martín de San Juan le permite a Patronato depender de sí mismo para evitar el descenso.

La derrota del domingo de Patronato contra Agropecuario y, paralelamente, la victoria de Chacarita sobre Temperley, dejó a todo el entorno del equipo paranaense totalmente abatido, casi resignado a sufrir el descenso al Federal A. No obstante, este lunes se encendió una llama de esperanza en Villa Sarmiento.

El empate 1 a 1 entre Nueva Chicago y San Martín de San Juan de este lunes en Mataderos fue un golpe anímico para el Rojinegro, que sigue dependiendo de sí mismo para no bajar de categoría.

A falta de una fecha para finalizar la Etapa Regular del campeonato, Chacarita tiene 39 puntos, mientras que Patronato y Nueva Chicago están igualados con 37. El próximo lunes, desde las 15, jugarán en simultáneao Atlético de Rafaela-Patronato y Chacarita-Nueva Chicago.

Si Patrón gana, automáticamente se asegurará la permanencia, independientemente del otro resultado.

Si empata el equipo paranaense, deberá esperar que el Funebrero derrote al Torito para seguir en la Primera Nacional. En caso de que también repartan puntos en Villa Maipú, Patronato y Chicago deberán jugar un desempate por la permanencia. Mientras que si el Verdeynegro se impone como visitante, el Santo perderá la categoría.

En caso de que el Rojinegro pierda en Rafaela, sólo podrá aspirar a que Chacarita se imponga en el clásico para jugar el desempate contra Chicago. Si los de Mataderos suman, Patronato jugará la temporada 2027 en el Federal A.

El panorama por la permanencia en la Primera Nacional

Chacarita le gana a Chicago y Patronato gana o empata: desciende Chicago

Chacarita le gana Chicago y Patronato pierde: final Patronato – Chicago

Chacarita y Chicago empatan y Patronato gana: desciende Chicago

Chacarita y Chicago empatan y Patronato empata: final Patronato – Chicago

Chacarita y Chicago empatan y Patronato pierde: desciende Patronato

Chicago le gana a Chacarita y Patronato gana: desciende Chacarita

Chicago le gana a Chacarita y Patronato empata o pierde: desciende Patronato