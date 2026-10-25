Día confirmado: Patronato se jugará la permanencia ante Atlético de Rafaela

La temporada de Patronato tendrá su capítulo decisivo el próximo lunes 2 de noviembre en Rafaela a las 15. El equipo entrerriano visitará a Atlético de Rafaela.

Patronato afrontará el lunes 2 de noviembre, desde las 15, un partido determinante frente a Atlético de Rafaela en el estadio Nuevo Monumental, por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. El Rojinegro llega a la definición con 37 puntos y obligado a estar atento a los resultados de sus rivales directos para asegurar su continuidad en la categoría. La derrota ante Agropecuario en el Grella complicó su panorama y dejó al conjunto paranaense ante una jornada cargada de tensión.

La temporada de Patronato tendrá su capítulo decisivo el próximo lunes en Rafaela. El equipo entrerriano visitará a Atlético de Rafaela por la fecha 36 de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro que puede definir su futuro deportivo y en el que cada punto tendrá un valor fundamental.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la última jornada de la fase regular y estableció que el partido se disputará desde las 15 en el estadio Nuevo Monumental. Allí, el Rojinegro buscará cerrar la etapa con un resultado que le permita conservar sus posibilidades de permanecer en la segunda categoría del fútbol argentino.

El compromiso llegará en un momento delicado para el equipo paranaense, que no pudo aprovechar su última presentación en condición de local. La derrota por 2 a 0 frente a Agropecuario de Carlos Casares dejó un sabor amargo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y aumentó la preocupación en torno a la lucha por la permanencia.

Juan Cruz Vega y Braian Aranda marcaron los goles del conjunto visitante, que se llevó los tres puntos en un encuentro que representó la despedida de Patronato ante su público en la temporada 2026. El resultado impidió que el Rojinegro diera un paso importante en la recta final y trasladó toda la presión a la última fecha.

Con 37 unidades, el conjunto de Paraná deberá afrontar una verdadera final deportiva. La posibilidad de continuar en la categoría estará vinculada con su propio desempeño en Rafaela, pero también con lo que ocurra en los partidos de los equipos que pelean por los mismos objetivos.

Nueva Chicago puede modificar el panorama

Antes de que Patronato salga a la cancha, habrá otro resultado que concentrará la atención de los hinchas rojinegros. Nueva Chicago recibirá este lunes 26 de octubre, desde las 13, a San Martín de San Juan, en un encuentro correspondiente a la fecha 35 que completará su participación en esa jornada.

El Torito llega a ese compromiso con 36 puntos, uno menos que Patronato, por lo que el resultado puede modificar las condiciones con las que ambos equipos afrontarán la definición del campeonato.

Una victoria de Nueva Chicago le permitiría alcanzar las 39 unidades y superar momentáneamente al conjunto paranaense en la tabla. En cambio, un empate lo llevaría a 37 puntos, mientras que una derrota lo dejaría con las mismas unidades que tiene actualmente.

Por ese motivo, el partido en Mataderos tendrá una importancia especial para Patronato. El cuerpo técnico y el plantel podrán conocer con anticipación el resultado de uno de sus competidores directos y preparar la visita a Rafaela con un panorama más claro sobre las necesidades de la última jornada.

La definición, de todos modos, no dependerá exclusivamente de ese encuentro. El conjunto entrerriano deberá concentrarse en su propia presentación y conseguir un resultado que le permita sostener sus aspiraciones, sin perder de vista los movimientos de la tabla.