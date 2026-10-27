Uno Entre Rios | Policiales | asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Miguel Godoy de 70 años murió en el hospital Masvernat, tras varios días de internación producto de las lesiones sufridas durante un asalto en Concordia.

27 de octubre 2026 · 13:23hs
El jubilado

El jubilado, que fue víctima de un violento asalto, falleció en el hospital Masvernat.

Este lunes 26 de octubre se conoció el fallecimiento de Miguel Godoy, un hombre de 70 años que había sido golpeado durante un asalto ocurrido en su domicilio de calle Güemes, en el barrio José Hernández.

Jubilado falleci&oacute; tras un asalto.

Jubilado falleció tras un asalto.

La víctima permanecía internada desde el pasado sábado 17 de octubre, cuando sufrió una descompensación a raíz de las graves lesiones que había sufrido durante el violento episodio.

La fiscal Daniela Montangie ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Godoy para determinar las causas que provocaron su muerte.

Por el hecho se encuentran detenidos Gian Marcos Pucheta y Ezequiel Martín Vega, quienes fueron capturados el pasado lunes 19 de octubre, luego de que la jueza de Garantías, Gabriela Seró, emitiera un pedido de captura a requerimiento de la fiscal.

La identificación de ambos sospechosos fue posible a partir de la investigación desplegada por el personal de la comisaría Segunda, que incluyó testimonios de testigos oculares y otras tareas investigativas que permitieron señalarlos como los presuntos autores del asalto, consignó Concordia Policiales.

Asimismo, el pasado viernes se dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de 15 días. Durante ese período, se esperaba avanzar con una rueda de reconocimiento por parte de los testigos y con la incorporación de otros elementos que pudieran vincularlos con el hecho.

Sin embargo, tras el fallecimiento de Godoy, la situación procesal de los dos detenidos podría agravarse, de acuerdo con los resultados de la autopsia y el avance de la investigación.

El asalto ocurrió a mitad de mes

El asalto ocurrió el pasado 13 de octubre, en momentos en que Concordia atravesaba un corte generalizado del suministro eléctrico. Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían ingresado a la vivienda de Godoy con la intención de sustraerle una garrafa.

En esas circunstancias, se habría producido un forcejeo con el dueño de casa, quien habría sido golpeado y perdido la estabilidad, cayendo y golpeándose el rostro contra una mesa. Además, Godoy sufrió graves lesiones que derivaron en su internación y, finalmente, en su fallecimiento.

asalto Concordia falleció
Noticias relacionadas
nuevo episodio de acoso callejero en parana: buscan identificar a un motociclista que manoseo a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

conductor alcoholizado choco a dos mujeres y termino contra una vivienda en parana

Conductor alcoholizado chocó a dos mujeres y terminó contra una vivienda en Paraná

En febrero del año que viene se realizará el juicio por narcotráfico.

Seguirá preso un joven que irá a juicio por narcotráfico en Concordia

oro verde: un auto choco contra un poste de alumbrado en la ruta 11

Oro Verde: un auto chocó contra un poste de alumbrado en la Ruta 11

Ver comentarios

Lo último

AFA anunció que estrenará nueva pelota en el Superclásico

AFA anunció que estrenará nueva pelota en el Superclásico

Simple Plan y All Time Low compartirán escenario en Buenos Aires

Simple Plan y All Time Low compartirán escenario en Buenos Aires

Camilo volvió a conquistar Argentina con dos noches agotadas

Camilo volvió a conquistar Argentina con dos noches agotadas

Ultimo Momento
AFA anunció que estrenará nueva pelota en el Superclásico

AFA anunció que estrenará nueva pelota en el Superclásico

Simple Plan y All Time Low compartirán escenario en Buenos Aires

Simple Plan y All Time Low compartirán escenario en Buenos Aires

Camilo volvió a conquistar Argentina con dos noches agotadas

Camilo volvió a conquistar Argentina con dos noches agotadas

U2 agrega una tercera noche en River: cuándo salen las entradas

U2 agrega una tercera noche en River: cuándo salen las entradas

Maná transmitirá por YouTube un concierto histórico desde Red Rocks

Maná transmitirá por YouTube un concierto histórico desde Red Rocks

Policiales
La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Conductor alcoholizado chocó a dos mujeres y terminó contra una vivienda en Paraná

Conductor alcoholizado chocó a dos mujeres y terminó contra una vivienda en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

Por irregularidades, decomisaron 400 kilos de pescado de río en Entre Ríos

Por irregularidades, decomisaron 400 kilos de pescado de río en Entre Ríos

Más de 150 instituciones participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

Más de 150 instituciones participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

El Inaes dio de baja 14 asociaciones mutuales de Entre Ríos

El Inaes dio de baja 14 asociaciones mutuales de Entre Ríos

Hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

Hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

Dejanos tu comentario