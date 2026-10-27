Falleció un hombre que fue golpeado durante un asalto

Miguel Godoy de 70 años murió en el hospital Masvernat, tras varios días de internación producto de las lesiones sufridas durante un asalto en Concordia.

El jubilado, que fue víctima de un violento asalto, falleció en el hospital Masvernat.

Este lunes 26 de octubre se conoció el fallecimiento de Miguel Godoy, un hombre de 70 años que había sido golpeado durante un asalto ocurrido en su domicilio de calle Güemes, en el barrio José Hernández.

La víctima permanecía internada desde el pasado sábado 17 de octubre, cuando sufrió una descompensación a raíz de las graves lesiones que había sufrido durante el violento episodio.

La fiscal Daniela Montangie ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Godoy para determinar las causas que provocaron su muerte.

Por el hecho se encuentran detenidos Gian Marcos Pucheta y Ezequiel Martín Vega, quienes fueron capturados el pasado lunes 19 de octubre, luego de que la jueza de Garantías, Gabriela Seró, emitiera un pedido de captura a requerimiento de la fiscal.

La identificación de ambos sospechosos fue posible a partir de la investigación desplegada por el personal de la comisaría Segunda, que incluyó testimonios de testigos oculares y otras tareas investigativas que permitieron señalarlos como los presuntos autores del asalto, consignó Concordia Policiales.

Asimismo, el pasado viernes se dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de 15 días. Durante ese período, se esperaba avanzar con una rueda de reconocimiento por parte de los testigos y con la incorporación de otros elementos que pudieran vincularlos con el hecho.

Sin embargo, tras el fallecimiento de Godoy, la situación procesal de los dos detenidos podría agravarse, de acuerdo con los resultados de la autopsia y el avance de la investigación.

El asalto ocurrió a mitad de mes

El asalto ocurrió el pasado 13 de octubre, en momentos en que Concordia atravesaba un corte generalizado del suministro eléctrico. Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían ingresado a la vivienda de Godoy con la intención de sustraerle una garrafa.

En esas circunstancias, se habría producido un forcejeo con el dueño de casa, quien habría sido golpeado y perdido la estabilidad, cayendo y golpeándose el rostro contra una mesa. Además, Godoy sufrió graves lesiones que derivaron en su internación y, finalmente, en su fallecimiento.