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El Inaes dio de baja 14 asociaciones mutuales de Entre Ríos

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social canceló la inscripción en el Registro Nacional de Mutuales a las matrículas de 14 entidades de Entre Ríos.

27 de octubre 2026 · 11:26hs
El Inaes dio de baja 14 asociaciones mutuales de Entre Ríos

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) canceló la inscripción en el Registro Nacional de Mutuales a las matrículas de 14 entidades de Entre Ríos.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación, la medida alcanzó a las siguientes asociaciones mutuales:

-Nueva Imagen

-A.M. Manos Entrerrianas

-A.M. Handar

-A.M. Premed

-A. M. Empleados de Comercio de Crespo

-Mutual Médica del Departamento Paraná

-Mutual Progreso y Capacitación (Muproc)

-A.M. Jóvenes por una Patria Grande

-Mutual de Ayuda Recíproca 22 de Diciembre

-Mutual del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos "15 de mayo"

-Asociación Mutual Bernardo Monteagudo

-Mutual Entre Ríos Solidaria (MUT.E.R.S.)

-Asociación Mutual Nuevos Soles

-Mutual Club Atlético Belgrano

LEER MÁS: Entre Ríos: prohíben a mutual dar créditos con fondos de asociados

El Inaes recordó que contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes recursos: revisión, treinta (30) días hábiles administrativos (artículo 100); reconsideración, veinte (20) días hábiles administrativos (artículo 84); aclaratoria, cinco (5) días hábiles administrativos (artículo 102); alzada, treinta (30) días hábiles administrativos (artículo 94) o la acción judicial pertinente a opción de la interesada y el recurso judicial directo, establecido por la Ley N.º 20.321 en su artículo 36.

Inaes Entre Ríos inscripción
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