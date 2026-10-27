El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) canceló la inscripción en el Registro Nacional de Mutuales a las matrículas de 14 entidades de Entre Ríos.
El Inaes dio de baja 14 asociaciones mutuales de Entre Ríos
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social canceló la inscripción en el Registro Nacional de Mutuales a las matrículas de 14 entidades de Entre Ríos.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación, la medida alcanzó a las siguientes asociaciones mutuales:
-Nueva Imagen
-A.M. Manos Entrerrianas
-A.M. Handar
-A.M. Premed
-A. M. Empleados de Comercio de Crespo
-Mutual Médica del Departamento Paraná
-Mutual Progreso y Capacitación (Muproc)
-A.M. Jóvenes por una Patria Grande
-Mutual de Ayuda Recíproca 22 de Diciembre
-Mutual del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos "15 de mayo"
-Asociación Mutual Bernardo Monteagudo
-Mutual Entre Ríos Solidaria (MUT.E.R.S.)
-Asociación Mutual Nuevos Soles
-Mutual Club Atlético Belgrano
LEER MÁS: Entre Ríos: prohíben a mutual dar créditos con fondos de asociados
El Inaes recordó que contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes recursos: revisión, treinta (30) días hábiles administrativos (artículo 100); reconsideración, veinte (20) días hábiles administrativos (artículo 84); aclaratoria, cinco (5) días hábiles administrativos (artículo 102); alzada, treinta (30) días hábiles administrativos (artículo 94) o la acción judicial pertinente a opción de la interesada y el recurso judicial directo, establecido por la Ley N.º 20.321 en su artículo 36.