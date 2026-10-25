Patronato mira a Mataderos: Nueva Chicago recibe a San Martín en un duelo clave por la permanencia

Nueva Chicago recibe este lunes a San Martín de San Juan. Patronato necesita que el local deje puntos para llegar mejor a una definición del descenso.

Patronato tendrá este lunes la atención puesta en Mataderos. Desde las 13, Nueva Chicago recibirá a San Martín de San Juan por la fecha 35 de la Zona B de la Primera Nacional, en un encuentro que modificará el escenario de la pelea por la permanencia. El partido se disputará a puertas cerradas y contará con el arbitraje de Pablo Giménez.

El Rojinegro quedó condicionado después de perder 2 a 0 ante Agropecuario en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. La derrota lo dejó con 37 puntos y obligado a resolver su continuidad en la categoría durante la última jornada, cuando visitará a Atlético de Rafaela.

Cómo quedó la pelea por evitar el descenso

Los resultados del domingo aumentaron la presión sobre el conjunto entrerriano. Mientras Patronato no pudo sumar en su despedida como local, Chacarita venció 1 a 0 a Temperley como visitante y llegó a las 39 unidades.

Antes del encuentro del lunes, el Funebrero ocupa el puesto 15 con 39 puntos; Patronato aparece 16.º con 37 y Nueva Chicago se ubica 17.º con 36, aunque con un partido menos. Güemes, ya descendido, cierra la tabla con 26. Ese orden explica la importancia que tendrá lo que suceda en Mataderos.

Qué resultado le conviene a Patronato

Las cuentas muestran tres escenarios posibles. Una derrota de Nueva Chicago lo mantendría con 36 puntos, uno por debajo del Rojinegro. Un empate lo llevaría a 37 y dejaría a ambos igualados antes de la jornada final. Si gana, alcanzaría las 39 unidades y superaría al equipo paranaense por dos.

Por eso, el resultado más favorable para Patronato será una victoria de San Martín. Le permitiría conservar una ventaja sobre Chicago y evitar comenzar la última fecha en uno de los dos puestos de descenso. Un empate también impediría que el Torito lo supere, aunque dejaría la definición todavía más ajustada.

El partido del lunes no resolverá la permanencia del Santo, pero sí determinará desde qué posición afrontará su visita a Rafaela y cuánto dependerá de los resultados ajenos.

Un rival que también necesita ganar

San Martín de San Juan llegará con su propia urgencia: busca ingresar al Reducido por el segundo ascenso. El conjunto cuyano necesita sumar en Mataderos para sostener sus aspiraciones, frente a un Chicago comprometido en el extremo opuesto de la tabla.

El local, además, afrontará el compromiso sin público después de los incidentes registrados en su anterior presentación ante Gimnasia de Jujuy. La necesidad deportiva se combina así con un contexto difícil para el equipo de Mataderos.

Para Patronato será una jornada de espera. Después del golpe sufrido en el Grella, el resultado entre Chicago y San Martín marcará las condiciones de una última fecha en la que el Rojinegro deberá buscar en Rafaela los puntos que necesita para mantener la categoría.