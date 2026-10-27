El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos inaugura su quinta edición en Concordia

Este viernes 30 de octubre, a las 20, se realizará la apertura de la muestra y la entrega de premios en el Museo Provincial de la Imagen

La fotografía entrerriana tendrá una nueva cita este viernes en Concordia, con la inauguración del 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos y la entrega de premios a las obras distinguidas en esta edición. La actividad comenzará a las 20 en el Museo Provincial de la Imagen, ubicado en Buenos Aires 179, donde se exhibirán los trabajos seleccionados en la convocatoria impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La propuesta invita a encontrarse con distintas miradas sobre el entorno, la memoria y la vida cotidiana, a través de imágenes que dan cuenta de la diversidad de búsquedas y lenguajes de la fotografía provincial. El salón constituye, además, un espacio para reconocer la producción artística entrerriana y acercar al público a las posibilidades expresivas de la imagen.

En la Sección Color, el primer premio fue para María Delfina Zamora Roude, de Colón, por Pluma y bruma. El segundo lugar correspondió a Paul Brian Campodónico, de Gualeguay, por El río que nos une, mientras que el tercer premio fue para Natalia Garay Elizalde, de Paraná, por Donde se curva el tiempo.

El jurado también otorgó menciones especiales a Valentín Ernesto González, por Ecos del pasado; Raúl Perriere, por Biblioteca popular, ambos de Paraná; y María Soledad Pardo, de Concordia, por Permaneser.

En la sección Blanco y Negro, el primer premio fue para Juliana Faggi, de Paraná, por Nembyre. El segundo lugar quedó en manos de Cynthia Fistraiber, también de Paraná, por Umbral de la tormenta, y el tercero fue para María Jimena Franco, de la misma ciudad, por Memoria invertida. La mención correspondió a Luz Belén Mohr, de Gualeguay, por Ecos del invierno.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez, quienes seleccionaron las obras distinguidas en las dos categorías.

Luego de la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el 18 de noviembre en el Museo Provincial de la Imagen. Los horarios serán de martes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19, y los sábados, de 10 a 12 y de 17 a 19.

La entrada es libre y gratuita, una invitación a recorrer la producción fotográfica de artistas entrerrianos y compartir un espacio dedicado a la creación, la mirada y la identidad cultural de la provincia.