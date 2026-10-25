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Marcelo Fuentes lamentó la falta de gol de Patronato y sostuvo que queda una oportunidad para salvarse

Marcelo Fuentes mostró frustración tras la caída de Patronato, lamentó la falta de gol y sostuvo que queda una oportunidad para buscar la permanencia.

25 de octubre 2026 · 22:32hs
Marcelo Fuentes lamentó la falta de gol de Patronato y sostuvo que queda una oportunidad para salvarseMarcelo Fuentes habló tras el partido.

Prensa Patronato.

Marcelo Fuentes lamentó la falta de gol de Patronato y sostuvo que queda una oportunidad para salvarseMarcelo Fuentes habló tras el partido.

La derrota de Patronato profundizó la preocupación por la permanencia y dejó al equipo de Paraná obligado a buscar una respuesta en la última jornada. Después del encuentro, el entrenador Marcelo Fuentes expresó su frustración, analizó las dificultades para convertir y sostuvo que todavía queda una oportunidad para revertir el panorama.

“Triste, frustrado y tratando de asimilarlo lo más rápido posible”, manifestó en declaraciones a Elonce. El técnico consideró que su equipo generó situaciones para conseguir otro resultado, pero volvió a pagar por la falta de eficacia frente al arco rival.

La falta de gol condicionó el planteo

Fuentes explicó que Patronato había preparado el partido con la intención de buscar la ventaja desde el comienzo. Según su análisis, la presión alta permitió acercarse al área contraria, aunque el equipo no consiguió transformar esas aproximaciones en goles.

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“Si hubiéramos tenido más capacidad de gol, en un partido como este, si hubiéramos podido desarrollar esa capacidad, la presión alta nos hizo jugar en el área de ellos y no pudimos abrirlo”, señaló.

Para el entrenador, lo ocurrido durante el primer tiempo resultó determinante: el Rojinegro no aprovechó sus oportunidades y terminó obligado a remontar una desventaja.

Los errores y la última oportunidad

El técnico también reconoció que los errores propios complicaron el desarrollo del encuentro y dificultaron la continuidad del plan de juego.

En ese sentido, mencionó las equivocaciones no forzadas y lamentó que Patronato tuviera que buscar la recuperación después de quedar abajo en el marcador, cuando su objetivo inicial era ponerse en ventaja.

Con ese diagnóstico, Fuentes sostuvo que el equipo deberá asimilar rápidamente el golpe y concentrarse en la última posibilidad que le queda para intentar mantener la categoría.

Marcelo Fuentes Patronato Primera Nacional
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