Conductor alcoholizado chocó a dos mujeres y terminó contra una vivienda en Paraná

Un conductor alcoholizado chocó a dos mujeres que circulaban en moto en Paraná y terminó impactando contra el portón de una vivienda.

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del lunes en la ciudad de Paraná dejó a dos mujeres lesionadas luego de que una camioneta Volkswagen Caddy chocara desde atrás a la motocicleta en la que circulaban. Tras el impacto, el conductor perdió el control del vehículo y terminó contra el portón de una vivienda.

El choque se registró en la intersección de las calles Rondeau y Garat, donde, según informaron fuentes policiales, estuvieron involucrados la camioneta, una motocicleta y un tercer automóvil que transitaba en sentido contrario.

De acuerdo con las primeras actuaciones, las dos mujeres se desplazaban en moto y se disponían a cruzar la intersección cuando fueron embestidas desde atrás por la Volkswagen Caddy.

A raíz del choque, la motocicleta entró en contacto con otro vehículo que circulaba por la mano contraria. Esta situación provocó que el rodado girara y que sus ocupantes cayeran sobre la cinta asfáltica.

Pese a la violencia del episodio, las dos motociclistas sufrieron lesiones que no revestían gravedad.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

Luego de impactar contra la motocicleta, el conductor de la camioneta perdió el control y terminó chocando contra el frente de una vivienda. El vehículo golpeó el portón de una cochera y provocó daños en su estructura metálica.

Tras el procedimiento policial, se realizó el control de alcoholemia al conductor de la Volkswagen Caddy, que arrojó un resultado positivo de aproximadamente 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la retención del vehículo y dieron intervención a la Fiscalía, que inició actuaciones por lesiones culposas para establecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.