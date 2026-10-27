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Por irregularidades, decomisaron 400 kilos de pescado de río en Entre Ríos

El Senasa informó que se detectó el transporte irregular de 400 kilogramos de pescado de río en la Ruta Nacional 14 en Entre Ríos.

27 de octubre 2026 · 13:23hs
Por irregularidades, decomisaron 400 kilos de pescado de río en Entre Ríos

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó una carga de 400 kilogramos de pescado de río que era trasladada en infracción a la normativa sanitaria vigente poniendo en riesgo la salud de quienes la consumieran.

Durante una inspección de rutina en el “Puesto Cerrito”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, del departamento Federación, agentes del Centro Regional Entre Ríos del SENASA verificaron una camioneta tipo pick-up que transportaba una carga de productos pesqueros (46 piezas de dorado, 28 piezas de sábalo, 50 kilogramos de bagre y ejemplares de boga, bagre amarillo, moncholo y patí) proveniente de la localidad entrerriana de Concordia, con destino a la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, sin mantener la cadena de frío necesaria para garantizar su adecuada conservación y prevenir riesgos para la salud de las personas.

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Carga sin permiso

Además, la carga no contaba con el Permiso de Tránsito obligatorio para el movimiento de productos pesqueros y el vehículo carecía de la habilitación correspondiente del SENASA y no reunía las condiciones necesarias para el transporte de sustancias alimenticias.

Ante estas infracciones, que constituyen una presunta transgresión al Decreto N° 4238/68 y al Capítulo XXVI del Código Alimentario Argentino, se procedió al decomiso total de la mercadería y se dio intervención a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

El SENASA recordó a productores, transportistas y comercializadores la importancia de cumplir con la normativa sanitaria vigente para asegurar la inocuidad de los alimentos, proteger la salud de las personas y garantizar la trazabilidad de los productos durante toda la cadena de comercialización.

pescado Entre Ríos
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