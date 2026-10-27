Pasó a Corrientes la causa por las 38 mil pastillas de Rohypnol secuestradas en Entre Ríos

La Cámara Federal declaró competente a la Justicia Federal de Paso de los Libres para investigar el transporte ilegal de 38 mil pastillas de Rohypnol.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná declaró la competencia de la Justicia Federal de Paso de los Libres, Corrientes, para seguir entendiendo en la causa por el transporte ilegal de 38 mil pastillas de Rohypnol (Flunitrazepam). Según supo UNO, la decisión se dio este 23 de octubre luego de que la Justicia Federal de Concordia declarara su incompetencia territorial. En el caso hay dos hombre detenidos Carlos Alejandro Cabana y Maximiliano Agustín Klein Simón.

La causa tuvo su origen el 11 de octubre, aproximadamente a las 8:30, durante un operativo de control vehicular preventivo dispuesto por personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos (PER) en el puesto caminero Paso Cerrito, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 14 (kilómetro 341), departamento Federación, bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Concordia.

En dicho puesto se interceptó un auto marca Volkswagen Suran 1.6 L, en el que se desplazaban Cabana y Simón. Al ser consultados sobre su itinerario, manifestaron expresamente que procedían de la República Federativa del Brasil y se dirigían hacia la provincia de Córdoba. Durante la inspección del baúl, los efectivos observaron que la tapa plástica del lateral derecho estaba floja, constatando en su interior la presencia de tabletas de comprimidos en blíster. Asimismo, al levantar la rueda de auxilio se halló una bolsa de nylon de color blanco con idéntica sustancia.

Ante la sospecha fundada de la comisión de un delito, se procedió a la requisa del rodado conforme al artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), obteniéndose como resultado el secuestro de un total de treinta y ocho mil cinco (38.005) comprimidos de Rohypnol (Flunitrazepam), distribuidos en 1.487 blísteres y 16 bolsas de nylon. Se trata de un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas, utilizado principalmente como sedante de acción potente.

Además, se incautó el vehículo utilizado, teléfonos celulares, documentación personal y dinero en efectivo. En tanto, la justicia federal de Concordia dispuso la detención e incomunicación de ambos imputados. El 13 se recepcionó la declaración indagatoria de los detenidos y durante la audiencia de Klein Simón, la Fiscalía Federal solicitó declarar la incompetencia territorial del Juzgado Federal de Concordia y remitir el expediente al Juzgado Federal de Paso de los Libres (provincia de Corrientes).

Discusión por la competencia

El 14 de octubre, la jueza Federal de Concordia, Analía Ramponi, se declaró territorialmente incompetente. Fundamentó que Cabana y Klein Simón ingresaron al país desde Brasil por el paso internacional Paso de los Libres – Uruguayana, punto donde se concretó la introducción material de la mercadería al territorio nacional, constituyendo el tramo central del contrabando de importación investigado.

Sostuvo que el hallazgo posterior en Paso Cerrito no desplaza la jurisdicción del lugar de ingreso. Por su parte, el 16 de octubre, el Juez Federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, rechazó la competencia atribuida y declaró su propia incompetencia territorial.

Consideró que el mero registro del cruce fronterizo, analizado aisladamente, no permitía tener por acreditado de forma fehaciente que el cargamento hubiese ingresado por dicho paso internacional ni que la conducta penal se hubiera ejecutado en su circunscripción judicial.

Al abordar la resolución del conflicto negativo de competencia, el juez Mateo Busaniche, la Cámara Federal de Apelaciones, examinó las constancias digitales de la causa y consideró que surgió de forma indubitable que los imputados ingresaron al territorio argentino desde Brasil a través del paso internacional Paso de los Libres – Uruguayana.Desde el plano normativo, concluyó que la cuestión se rige por el artículo 37, primer párrafo, del CPPN, el cual establece con claridad que "será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito".

En consonancia con este precepto procesal y siguiendo la doctrina uniforme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para delitos de contrabando de importación, la competencia territorial recayó en el juzgado con jurisdicción sobre la Aduana de ingreso de la mercadería al país.

Riesgos para la salud pública

El Rohypnol (flunitrazepam) es un psicofármaco sometido a estrictos controles legales. Su consumo fuera de prescripción médica acarrea severos riesgos para la salud, como depresión del sistema nervioso central, pérdida de conciencia, alteración de la memoria y efectos potencialmente mortales si se combina con alcohol u otras sustancias.

Allanamientos en Villa Carlos Paz

A partir del hallazgo, las tareas investigativas se extendieron hacia la provincia de Córdoba. Durante la madrugada del 12 de octubre, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Entre Ríos, en trabajo conjunto con la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina, ejecutaron tres allanamientos en domicilios de Villa Carlos Paz, donde se secuestraron elementos de alto interés para la causa.