Simple Plan y All Time Low compartirán escenario en Buenos Aires

Las dos bandas referentes del pop punk, Simple Plan y All Time Low, se presentarán el 11 de mayo de 2027 en el Estadio Obras

El pop punk tendrá una cita especial en Buenos Aires con la llegada de Simple Plan y All Time Low, que compartirán escenario el martes 11 de mayo de 2027 en el Estadio Obras. El encuentro reunirá a dos bandas que marcaron a distintas generaciones con canciones que combinan guitarras enérgicas, melodías pegadizas y estribillos que se convirtieron en himnos para sus seguidores.

El espectáculo propone una noche dedicada a dos nombres fundamentales de la escena pop punk internacional. Con estilos propios y una trayectoria que los llevó a recorrer escenarios de todo el mundo, ambos grupos mantienen una conexión con el público construida a través de canciones que acompañaron historias personales, amistades y experiencias de adolescencia que continúan vigentes.

Simple Plan, la banda canadiense formada en Montreal, alcanzó reconocimiento internacional con temas como Welcome to My Life, Perfect, I'm Just a Kid y Summer Paradise. Su música, que combina punk rock con melodías pop, logró trascender las fronteras del género y sostener una comunidad de seguidores a lo largo de los años.

Por su parte, All Time Low, originaria de Maryland, Estados Unidos, se consolidó como una de las agrupaciones destacadas de la escena con canciones como Dear Maria, Count Me In, Weightless y Monsters. Su recorrido también refleja la evolución del pop punk, con una propuesta que incorpora elementos del pop rock sin perder la energía característica de sus comienzos.

La presentación conjunta permitirá disfrutar en una misma noche de los repertorios de ambas bandas, en un encuentro pensado para quienes crecieron con sus canciones y para las nuevas generaciones que siguen encontrando en el género una forma de expresión y pertenencia.

Cuándo salen las entradas

Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de CoolCo. La preventa para clientes Santander Visa comenzará el viernes 30 de octubre a las 10, con hasta seis cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el lunes 2 de noviembre, también a las 10, con todos los medios de pago.

La cita será el martes 11 de mayo de 2027 en el Estadio Obras, con Simple Plan y All Time Low reunidos en una noche que promete celebrar la vigencia del pop punk y de las canciones que acompañaron a toda una generación.