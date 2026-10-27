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La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

El accidente ocurrió durante la mañana en la esquina de Los Pinos y Olegario Andrade de La Paz; el vehículo menor fue retenido por falta de documentación

27 de octubre 2026 · 13:43hs
La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana en la ciudad de La Paz, en la intersección de las calles Los Pinos y Olegario Andrade. El hecho requirió la intervención del personal policial de la Comisaría Primera, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz.

Según indicaron fuentes oficiales a UNO, la colisión fue protagonizada por una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Brava Nevada de 125 cc, la cual era conducida por un menor de 12 años de edad. Tras el impacto, el niño fue trasladado al nosocomio local para su evaluación médica.

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La Paz: menor resultó lesionado tras un choque entre una camioneta y una motocicleta

En el centro de salud se constató que el menor sufrió escoriaciones en la mano derecha que requirieron sutura, además de lesiones superficiales en la rodilla izquierda y la tibia. Luego de realizarle los exámenes correspondientes, los médicos descartaron lesiones óseas, por lo que permaneció en observación hasta recibir el alta médica.

Por otra parte, la policía procedió a la retención de la motocicleta debido a que carecía de la documentación reglamentaria para circular. En la causa toman intervención la Comisaría Primera, la UFI La Paz y la Policía Científic

La Paz Choque Camioneta motocicleta
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