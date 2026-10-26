Nueva Chicago empató ante San Martín y alcanzó a Patronato en las posiciones

Nueva Chicago y el Santo sanjuanino igualaron 1 a 1 en el cierre de la 35° fecha de la Primera Nacional. La permanencia se define en la siguiente jornada.

Nueva Chicago y San Martín de San Juan igualaron este lunes 1 a 1 en el estadio República de Mataderos, en el encuentro que cerró la 35ª fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Con este resultado, el Torito alcanza a Patronato en las posiciones. El Cuyano se aleja a los puestos de clasificación al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga profesional 2027.

Nazareno Fúnez abrió el marcador a los 47 minutos. El artillero de San Martín capitalizó un rechazo de la defensa local y con un misil superó la resistencia de Facundo Masuero, quien había ingresado en el reinicio en reemplazo de Luciano Jache.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ascenso Mi Locura (@ascensomilocura_)

Chicago alcanzó la paridad a los 64' a través de la misma fórmula: el balón detenido. El centro enviado por Lucas Ambroggio fue capitalizado por Mauro Pérez para encender la ilusión del Torito.

"Simón Pérez"Por el gol del jugador de Nueva Chicago ante San Martín de San Juan. https://t.co/lWM2CGs2VD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 26, 2026

Güemes, ya descendido, cierra el escalafón con 26 unidades. Nueva Chicago y Patronato reúnen 37 puntos, mientras que Chacarita suma 39.

El descenso se definirá en la última fecha

La lucha por mantener la categoría tendrá su capítulo decisivo el próximo lunes. Nueva Chicago visitará a Chacarita en Villa Maipú, en un enfrentamiento directo que puede resultar determinante para el futuro de ambos equipos. Patronato, por su parte, viajará a Rafaela para medirse con Atlético, con la obligación de buscar un resultado que le permita sostener su lugar en la Primera Nacional.

Ambos encuentros fueron programados para las 15, en una jornada que definirá la permanencia en la divisional.

Programa de la 36° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: San Martín (San Juan) – Gimnasia (J)

15: Güemes – Temperley

15: Tristán Suárez – Deportivo Maipú

15: Agropecuario - Almagro

15: Atlanta - Midland

Domingo

18.30: San Martín (Tucumán) – Colegiales

20: Gimnasia y Tiro - Quilmes

Lunes

15: Atlético Rafaela – Patronato

15: Chacarita – Nueva Chicago