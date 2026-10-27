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Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Un hombre que circulaba en una moto de 110 cc persiguió a una joven, la manoseó y escapó a toda velocidad en Paraná.

27 de octubre 2026 · 08:17hs
Nuevo episodio de acoso callejero en Paraná: buscan identificar a un motociclista que manoseó a una mujer

Un nuevo hecho de acoso callejero generó preocupación entre vecinos de Paraná, quienes solicitan colaboración para identificar al agresor. El episodio ocurrió cerca de las 18:50 del lunes en calle Onetti, entre avenida Zanni y Gobernador Ramón Mihura.

Según denunciaron, un hombre que circulaba en una moto de 110 cc persiguió a una joven, la manoseó y escapó a toda velocidad. Además, alertaron sobre un hecho similar ocurrido en la zona de Zanni y Reforma Universitaria, detrás del club Argentino.

Ante la situación, vecinos y allegados solicitan a frentistas y comercios que cuenten con cámaras de seguridad en la zona que aporten imágenes para identificar al agresor y colaborar con la investigación policial.

LEER MÁS: Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Acoso en la vía pública

No es el primer hecho de acoso callejero que se produce en la capital entrerriana. La semana pasada se hizo público el caso de una joven que fue manoseada por un hombre en situación de calle. Sucedió el jueves pasado, aproximadamente a las 11:20, en una de las arterias más transitadas de la zona bancaria y comercial. El sujeto fue identificado y detenido horas más tarde.

Paraná acoso callejero Motociclista
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