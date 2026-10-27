Más de 150 instituciones participarán de La Noche de los Museos Entrerrianos

La propuesta se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, con entrada libre y gratuita. Bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”

Los museos y espacios patrimoniales de Entre Ríos abrirán sus puertas para una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, que se desarrollará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24. Más de 150 instituciones de toda la provincia formarán parte de esta celebración, que invita a descubrir la historia, el arte y la identidad entrerriana a través de actividades gratuitas y abiertas al público.

Bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”, la propuesta busca fortalecer el vínculo entre las instituciones culturales y la comunidad, además de poner en valor el patrimonio histórico, artístico y científico de la provincia. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto con los municipios que integran el Consejo Provincial de Cultura.

En Paraná, uno de los principales recorridos se extenderá entre plaza Carbó, ubicada detrás de Casa de Gobierno, y plaza San Miguel. A lo largo de ese circuito habrá museos e instituciones patrimoniales abiertas, espectáculos gratuitos, propuestas artísticas y gastronómicas, una feria de emprendedores y distintos stands. También se sumarán actividades en otros espacios de la capital entrerriana, pertenecientes a la Municipalidad y a organismos públicos y privados.

La celebración tendrá, además, una amplia presencia en el interior provincial. Entre las localidades participantes se encuentran Aldea Spatzenkutter, Aranguren, Basavilbaso, Bovril, Caseros, Cerrito, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Diamante, Federal, Federación, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Maciá, María Grande, Nogoyá, Oro Verde, Rosario del Tala, San Benito, San Salvador, Victoria, Villa Elisa, Villaguay y muchas otras comunidades entrerrianas.

Cada institución preparará su propia agenda, con propuestas pensadas para acercar sus colecciones, relatos y espacios a nuevos visitantes. De esta manera, la Noche de los Museos se convierte en una oportunidad para recorrer lugares conocidos desde otra perspectiva, descubrir historias locales y reconocer el trabajo de quienes preservan y transmiten el patrimonio cultural.

Con entrada libre y gratuita, la convocatoria invita a vecinos y visitantes a sumarse a una noche que conecta generaciones, localidades y expresiones culturales. La programación detallada podrá consultarse en las redes sociales, páginas web y canales de comunicación de las instituciones participantes.