Ganar de visitante es algo que a Patronato le ha costado en este campeonato En lo que va de la Primera Nacional, Patronato en 17 presentaciones fuera de su casa, sólo pudo sumar de a tres en una ocasión. 26 de octubre 2026 · 17:16hs

Prensa Patronato Como visitante, Patronato sólo le ganó a Almagro por la novena fecha. Lleva 12 partidos sin triunfos fuera del Grella.

Con el agua hasta el cuello luego de la derrota contra Agropecuario y el fantasma del descenso acechando en barrio Villa Sarmiento, Patronato jugará su último partido del campeonato contra Atlético de Rafaela, en condición de visitante, con el objetivo de salvar su plaza en la Primera Nacional del fútbol argentino.

El Negro se presentará en La Perla del Oeste Santafesino con antecedentes poco favorables jugando fuera de su casa. En lo que va del certamen, Patrón sólo ganó un partido fuera del Grella. Fue el 11 de abril, por la novena fecha, cuando superó 1 a 0 a Almagro con gol de Tomás Attis, en el partido que marcó el inicio del ciclo de Marcelo Candia como entrenador del Rojinegro.

De las 17 presentaciones que tuvo en otros estadios, ganó una, empató nueve y perdió siete. Lleva 12 presentaciones sin ganar de visitante, con siete empates y cinco derrotas.