La Selección Argentina masculina cayó 4 a 1 ante Venezuela. El equipo nacional había llegado invicto a la definición, pero no pudo cerrar una campaña perfecta.

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Argentina no pudo coronar con la medalla de oro su gran campaña en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Selección masculina de sóftbol perdió este viernes por 4 carreras a 1 frente a Venezuela en la final disputada en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná y debió conformarse con la medalla de plata.

El equipo dirigido por el paranaense José Guerrinieri había llegado a la definición con una campaña perfecta, luego de ganar los cinco partidos que había disputado durante el torneo. Sin embargo, en el partido decisivo se encontró con una Venezuela que aprovechó sus oportunidades y terminó quedándose con el título.

Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná

La final se extendió durante 2 horas, 45 minutos y 51 segundos y tuvo al seleccionado venezolano como protagonista desde los números. Venezuela conectó 10 imparables contra apenas tres de Argentina, mientras que, además, no cometió errores. El conjunto nacional, en cambio, registró dos errores defensivos que terminaron siendo parte de una tarde que no pudo tener el desenlace esperado.

Venezuela aprovechó sus oportunidades

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

El seleccionado argentino llegó al último partido del certamen con la ilusión de cerrar en casa un torneo inmejorable. Había ganado cada uno de sus compromisos y ya había derrotado dos veces a Venezuela durante la competencia.

Pero la historia fue diferente en la final. Venezuela consiguió construir una ventaja y Argentina no encontró la manera de revertir el desarrollo del encuentro.

La diferencia también quedó reflejada en la producción ofensiva. El campeón conectó 10 hits, mientras que Argentina solamente pudo conseguir tres. A eso se sumaron los dos errores cometidos por el equipo nacional, frente a una Venezuela que terminó el partido sin equivocaciones defensivas.

Argentina, además, dejó tres corredores en base, mientras que Venezuela dejó siete. El dato muestra que el conjunto venezolano también tuvo oportunidades que no logró aprovechar, aunque finalmente encontró las necesarias para quedarse con la definición.

Teo Migliavacca: “Nos vamos con un sabor muy amargo”

Después del encuentro, el capitán de la Selección Argentina, Teo Migliavacca, expresó el sentimiento del plantel tras la derrota en la final y destacó el rendimiento que tuvo el equipo a lo largo de todo el torneo.

“Nos vamos con un sabor muy amargo, pero así es: el último partido es el que cuenta, y ellos fueron merecedores del triunfo de hoy”, señaló el capitán argentino.

Migliavacca reconoció que Venezuela fue un rival muy exigente y también explicó que Argentina afrontó la competencia con algunas bajas importantes dentro de su plantel.

“Fue un rival difícil, la verdad. Nosotros estamos un poco diezmados. Tenemos un par de bajas de nuestros titulares, pero el equipo es vasto y tiene un montón de talento, con los chicos jóvenes que están ahí. Así que la verdad que sí, positivo, todo el torneo”, sostuvo.

Más allá del resultado de la final, el capitán valoró el desempeño colectivo durante toda la competencia y el aporte de los jugadores que tuvieron que asumir responsabilidades ante las ausencias.

El respaldo de la gente

Uno de los aspectos que quedó marcado durante toda la participación argentina fue el acompañamiento del público paranaense. El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel volvió a presentar un gran marco durante la definición y los jugadores sintieron el respaldo de la gente durante toda la semana.

Migliavacca hizo especial referencia a ese acompañamiento y agradeció el apoyo recibido por el seleccionado.

“El cariño y la alegría, nos acompañaron toda la semana, así que no podemos hacer otra cosa que agradecerles. Los muchachos están todos fascinados de jugar acá, en nuestra casa”, manifestó.

La presencia del público fue una constante durante los partidos de Argentina y convirtió al Mundialista en uno de los escenarios con mayor acompañamiento de los Juegos Suramericanos en Paraná.

Perú completó el podio

La medalla de bronce quedó en manos de Perú, que en el partido por el tercer puesto derrotó a Bolivia por 8 corridas a 0. De esta manera, el seleccionado peruano se subió al último escalón del podio, mientras que Bolivia terminó en el cuarto lugar.

Con la final masculina llegó a su fin la competencia de sóftbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en Paraná. La disciplina tuvo una fuerte presencia argentina, ya que el seleccionado femenino también consiguió una medalla durante su participación.

Las mujeres finalizaron en el tercer lugar y obtuvieron la medalla de bronce, mientras que el seleccionado masculino alcanzó la plata. Así, Argentina cerró la participación en el sóftbol con dos medallas en casa.

Para Paraná, además, fue el cierre de una competencia que permitió mostrar una vez más su condición de referencia nacional y continental para el sóftbol. El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel fue escenario de jornadas con gran presencia de público y recibió a los mejores seleccionados de Sudamérica.

Argentina no pudo completar la fiesta con el oro, pero cerró los Juegos Suramericanos con una medalla de plata y con el reconocimiento de su público. El equipo de Guerrinieri dejó todo en el terreno de juego y terminó protagonizando una campaña que lo llevó hasta la final, donde Venezuela fue superior y se quedó con el título.

La tristeza por la derrota en el último partido convivió así con la satisfacción de haber sido protagonista durante todo el torneo. Y en una ciudad que el seleccionado siente como propia, el equipo nacional volvió a subirse al podio continental.