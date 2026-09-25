El 66,7% de los comercios permanecerá cerrado el lunes 28, mientras que el martes 29 el 88,9% abrirá con atención normal, según el CECIP.

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes.

El comercio de Paraná tendrá modalidades diferentes de atención al público durante el lunes 28 y el martes 29 de septiembre. Según un relevamiento realizado por el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP) entre sus establecimientos asociados, la actividad será mayoritariamente reducida durante la primera jornada y recuperará su funcionamiento habitual al día siguiente.

De acuerdo con los resultados difundidos por la entidad, el 66,7% de los comercios consultados permanecerá cerrado durante el lunes 28 de septiembre.

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En tanto, el 26,7% de los establecimientos abrirá sus puertas con normalidad y mantendrá sus horarios habituales. Otro 6,7% optará por una modalidad de atención reducida.

Los datos muestran así una adhesión mayoritaria al descanso previsto para esa jornada dentro del sector mercantil de la capital entrerriana.

El martes se recupera la actividad habitual

La situación cambiará el martes 29 de septiembre. Según el relevamiento del CECIP, el 88,9% de los comercios retomará la atención al público con normalidad.

Por otra parte, el 7,4% de los establecimientos funcionará con horarios reducidos, mientras que solamente el 3,7% permanecerá cerrado.

De esta manera, el relevamiento anticipa una diferencia marcada entre ambas jornadas: mientras el lunes predominarán los locales sin actividad, el martes la gran mayoría del comercio paranaense volverá a sus horarios habituales.