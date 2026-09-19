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Argentina venció a Perú y se quedó con la medalla de bronce en el sóftbol femenino

La selección argentina de sóftbol femenino venció 4-3 a Perú en Paraná, dio vuelta el partido y consiguió la Medalla de Bronce en los Odesur 2026.

19 de septiembre 2026 · 16:48hs
Argentina venció a Perú y se quedó con la medalla de bronce en el sóftbol femenino.

Argentina venció a Perú y se quedó con la medalla de bronce en el sóftbol femenino.

La selección argentina de sóftbol femenino obtuvo la Medalla de Bronce en los Juegos Odesur 2026 tras vencer 4-3 a Perú en Paraná. Argentina comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó, dio vuelta el resultado y sostuvo la ventaja hasta el final para asegurar el tercer puesto y subir al podio.

La competencia tuvo además un condimento especial para Entre Ríos, ya que cuatro jugadoras de la provincia integran el seleccionado nacional. El público que se acercó al estadio acompañó al equipo durante toda la jornada y celebró la conquista.

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Argentina derrotó 4-3 a Perú y obtuvo el bronce en el sóftbol femenino

Con este triunfo, Argentina cerró su participación con una victoria y se subió al tercer escalón del podio en una jornada especial para el sóftbol nacional y para Entre Ríos. La medalla representa el esfuerzo del plantel durante toda la competencia y suma un nuevo logro para el deporte, ante el acompañamiento de los hinchas presentes en Paraná durante esta jornada tan especial para todos los que acompañaron al equipo.

Argentina Juegos Suramericanos Sóftbol
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