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Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia

Con una inversión superior a 10.200 millones de pesos, se retomaron obras en Colonia Avellaneda, Federal y Feliciano que habían quedado paralizados.

25 de septiembre 2026 · 17:32hs
Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia.

Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia.

El Gobierno de Entre Ríos reactivó durante septiembre tres obras de saneamiento en Colonia Avellaneda, Federal y Feliciano, con una inversión superior a los $10.200 millones. Los proyectos, que se encontraban paralizados bajo la órbita nacional, fueron transferidos a la Provincia, que asumió su financiamiento y ejecución con recursos propios.

Las intervenciones alcanzarán a alrededor de 40.000 habitantes y apuntan a fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar el tratamiento de efluentes y acompañar el crecimiento urbano de las localidades.

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Intervenciones en tres localidades

En Federal se retomó la segunda etapa del Colector, una obra considerada histórica para la ciudad. Los trabajos abarcan los barrios Las Flores, Silbido, Itatí y 25 de Mayo y permitirán ampliar la cobertura del sistema de saneamiento.

En Feliciano avanzan las tareas correspondientes a la segunda etapa de las Lagunas de Tratamiento y el Nuevo Colector. El proyecto contempla mejoras en la conducción, el vuelco y el tratamiento de los residuos líquidos urbanos.

Por su parte, en Colonia Avellaneda se reactivaron las obras de ampliación y optimización de la infraestructura cloacal, junto con el acondicionamiento del sistema de tratamiento de efluentes. La intervención busca responder al crecimiento poblacional registrado en la localidad del Gran Paraná.

Financiamiento provincial

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura señalaron que la decisión de continuar los proyectos se enmarca en el proceso de traspaso de obras que estaban bajo responsabilidad nacional.

"El reinicio de estas obras responde a una decisión concreta del gobernador y al compromiso asumido con cada municipio", señaló el ministro Hernán Jacob. El funcionario explicó que la Provincia asumió los proyectos mediante una planificación que permitió generar las condiciones para retomar su ejecución.

"De esta manera, estamos cumpliendo con la palabra empeñada y avanzando con este tipo de infraestructura que es fundamental para el desarrollo de Entre Ríos", sostuvo Jacob.

A su turno, el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, destacó la incidencia de las intervenciones sobre las comunidades beneficiadas.

"Se trata de obras estratégicas porque la infraestructura sanitaria está directamente vinculada con la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida", afirmó. También señaló que disponer de sistemas adecuados permite acompañar el crecimiento ordenado y sostenido de las localidades.

Obras saneamiento Colonia Avellaneda
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