Sóftbol: Argentina y Venezuela van por el oro en Paraná

Argentina se ganó su lugar en la definición luego de completar una destacada campaña en el certamen. La final comienza este viernes a las 16.30.

La Selección Argentina masculina de sóftbol disputará este viernes la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ante Venezuela. El partido se jugará desde las 16.30 en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná, donde el equipo nacional buscará quedarse con la medalla dorada ante un rival al que ya venció en la fase previa.

El seleccionado argentino se ganó su lugar en la definición luego de completar una destacada campaña en el certamen que tiene a Paraná como sede exclusiva del sóftbol. Este miércoles, el conjunto dirigido por el paranaense José Guerrinieri derrotó por segunda vez a Venezuela, en esta oportunidad por 4 carreras a 2, y aseguró su presencia en la pelea por el título.

La jornada fue intensa para el equipo nacional, que debió afrontar dos compromisos. En primer turno, Argentina superó con contundencia a Bolivia por 10 carreras a 0 y posteriormente volvió a presentarse ante Venezuela, a la que derrotó 4-2 para confirmar su clasificación a la final.

El camino de la Albiceleste había comenzado el domingo 21 de septiembre con una contundente victoria por 16 carreras a 0 sobre Bolivia. Más tarde, el seleccionado argentino se impuso ante Venezuela por 9 a 5, en un partido que tuvo como escenario al Nafaldo Cargnel y que significó el primer enfrentamiento entre ambos en la competencia.

El martes, en tanto, Argentina volvió a mostrar toda su contundencia al derrotar a Perú por 12 carreras a 0, en un encuentro que finalizó antes de tiempo debido a la diferencia establecida por el reglamento.

La victoria de este miércoles frente a Venezuela le permitió al seleccionado nacional asegurarse un lugar en el partido decisivo. Ahora tendrá nuevamente enfrente al conjunto venezolano, actual campeón mundial, en un duelo que tendrá como premio mayor la medalla de oro de los Juegos Suramericanos.

Será, además, una nueva oportunidad para Argentina de ratificar su protagonismo en una disciplina que tiene a Paraná como uno de sus grandes centros de referencia. El estadio mundialista Nafaldo Cargnel volverá a vestirse de fiesta para recibir el encuentro que definirá al campeón sudamericano.

La final se disputará este viernes desde las 16.30 y tendrá nuevamente frente a frente a Argentina y Venezuela. El seleccionado nacional buscará cerrar una campaña de gran nivel con la conquista de la medalla dorada ante su público. En la previa jugarán por el bronce Bolivia y Perú.