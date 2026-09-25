Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Loïk Le Priol y Romain Bouvier tuvieron condenas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente, por el homicidio del exjugador de Los Pumas Federico Aramburu.

El Tribunal Penal de París condenó a los autores del homicidio del exrugbier de Los Pumas Federico Aramburu, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, a las penas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente. El juicio se desarrolló ante la Corte de Asís entre el 7 y el 25 de septiembre, después de más de cuatro años de investigación.

Aunque el acompañamiento a la familia durante el proceso judicial constituyó una de sus primeras prioridades, Hego Pampa fue concebida con una misión de largo plazo.

El estremecedor relato del amigo de Federico Aramburu sobre el asesinato del exjugador de Los Pumas

La organización impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.

El asesinato de Federico Aramburu

El 19 de marzo de 2022, Aramburú y su ex compañero Shaun Hegarty estaban en un bar llamado “Le Mabillon”, en el mismo bulevar Saint-Germain, donde fueron parte de una pelea menor de menos de un minuto con Le Priol y Bouvier, militantes de extrema derecha, quienes fueron separados por el personal del lugar.

Una vez terminó el incidente, Aramburú y Hegarty caminaban hacia su hotel cuando un Jeep verde militar, conducido por la pareja de Le Priol, se detuvo junto a ellos; Bouvier descendió primero, efectuó disparos que no impactaron, y Loïk Le Priol abrió fuego en repetidas ocasiones a Aramburú, lo que le causó la muerte instantánea en la calle.