El Tribunal Penal de París condenó a los autores del homicidio del exrugbier de Los Pumas Federico Aramburu, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, a las penas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente. El juicio se desarrolló ante la Corte de Asís entre el 7 y el 25 de septiembre, después de más de cuatro años de investigación.
Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu
Loïk Le Priol y Romain Bouvier tuvieron condenas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente, por el homicidio del exjugador de Los Pumas Federico Aramburu.
Aunque el acompañamiento a la familia durante el proceso judicial constituyó una de sus primeras prioridades, Hego Pampa fue concebida con una misión de largo plazo.
La organización impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.
El asesinato de Federico Aramburu
El 19 de marzo de 2022, Aramburú y su ex compañero Shaun Hegarty estaban en un bar llamado “Le Mabillon”, en el mismo bulevar Saint-Germain, donde fueron parte de una pelea menor de menos de un minuto con Le Priol y Bouvier, militantes de extrema derecha, quienes fueron separados por el personal del lugar.
Una vez terminó el incidente, Aramburú y Hegarty caminaban hacia su hotel cuando un Jeep verde militar, conducido por la pareja de Le Priol, se detuvo junto a ellos; Bouvier descendió primero, efectuó disparos que no impactaron, y Loïk Le Priol abrió fuego en repetidas ocasiones a Aramburú, lo que le causó la muerte instantánea en la calle.