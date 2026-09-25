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Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Loïk Le Priol y Romain Bouvier tuvieron condenas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente, por el homicidio del exjugador de Los Pumas Federico Aramburu.

25 de septiembre 2026 · 19:13hs
Federico Aramburu fue asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022.

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El Tribunal Penal de París condenó a los autores del homicidio del exrugbier de Los Pumas Federico Aramburu, Loïk Le Priol y Romain Bouvier, a las penas de 26 y 19 años de prisión, respectivamente. El juicio se desarrolló ante la Corte de Asís entre el 7 y el 25 de septiembre, después de más de cuatro años de investigación.

Aunque el acompañamiento a la familia durante el proceso judicial constituyó una de sus primeras prioridades, Hego Pampa fue concebida con una misión de largo plazo.

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La organización impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias para mantener viva la memoria de Federico y transmitir los valores que representó tanto dentro como fuera de una cancha de rugby.

El asesinato de Federico Aramburu

El 19 de marzo de 2022, Aramburú y su ex compañero Shaun Hegarty estaban en un bar llamado “Le Mabillon”, en el mismo bulevar Saint-Germain, donde fueron parte de una pelea menor de menos de un minuto con Le Priol y Bouvier, militantes de extrema derecha, quienes fueron separados por el personal del lugar.

Una vez terminó el incidente, Aramburú y Hegarty caminaban hacia su hotel cuando un Jeep verde militar, conducido por la pareja de Le Priol, se detuvo junto a ellos; Bouvier descendió primero, efectuó disparos que no impactaron, y Loïk Le Priol abrió fuego en repetidas ocasiones a Aramburú, lo que le causó la muerte instantánea en la calle.

Federico Aramburu Los Pumas Homicidio Francia
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