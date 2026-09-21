Sóftbol: Argentina venció a Venezuela y tuvo un debut de alto vuelo en Paraná

El seleccionado argentino masculino de sóftbol derrotó 9-5 a Venezuela, actual campeón mundial, en su estreno en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina masculina de sóftbol comenzó con una victoria de enorme significado su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este lunes por la noche, el conjunto nacional se impuso por 9-5 ante Venezuela, actual campeón del mundo, en un encuentro disputado ante un gran marco de público en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná.

El triunfo tuvo además un condimento especial para el equipo argentino, ya que significó una suerte de revancha después del enfrentamiento que ambos seleccionados protagonizaron en el último Mundial, donde Venezuela había logrado imponerse ante la Albiceleste. Esta vez, en el diamante paranaense y por una competencia continental, la historia fue diferente.

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El equipo dirigido por José Guerrinieri afrontó desde el comienzo un compromiso de máxima exigencia. Enfrente estuvo uno de los seleccionados más importantes de la actualidad, dueño del título mundial y con un plantel acostumbrado a disputar partidos de alta intensidad. Sin embargo, Argentina encontró las respuestas necesarias para sostener el partido, aprovechar sus oportunidades y terminar celebrando una victoria por 9-5.

El resultado representó mucho más que los primeros puntos en el camino dentro de los Juegos Suramericanos. Para el seleccionado argentino significó comenzar la competencia con una actuación convincente y, especialmente, hacerlo frente a un rival de jerarquía internacional.

Una noche especial para el sóftbol local

El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel volvió a convertirse en el escenario de una noche importante para el sóftbol argentino. La presencia del seleccionado nacional generó una convocatoria especial y las tribunas acompañaron durante todo el encuentro.

Familias, jugadores y jugadoras de clubes de Paraná y la región, entrenadores, dirigentes y seguidores de la disciplina se acercaron al escenario de la Asociación Paranaense de Sóftbol para acompañar a la Albiceleste.

El público respondió en cada momento del partido. Los festejos argentinos encontraron eco en las tribunas y el respaldo se hizo sentir especialmente en los pasajes en los que el seleccionado necesitó mantener la concentración para controlar la reacción venezolana.

Para Paraná, que durante los últimos días había sido protagonista con la competencia femenina de sóftbol, la llegada de la rama masculina permitió prolongar la fiesta deportiva en el principal escenario de la disciplina en la ciudad.

La condición de sede exclusiva del sóftbol para estos Juegos Suramericanos volvió a quedar reflejada en una jornada que tuvo al Cargnel como punto de encuentro de los protagonistas y de una comunidad que mantiene un vínculo histórico con este deporte.

Una victoria con sabor a revancha

El antecedente mundialista le otorgó un significado particular al encuentro. Argentina y Venezuela ya se habían cruzado en una instancia de máxima exigencia y el seleccionado venezolano había conseguido quedarse con aquel duelo.