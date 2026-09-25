Alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas para diez departamentos.

El SMN anticipó para el domingo tormentas de variada intensidad, posible granizo y vientos fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este domingo por tormentas que podrían afectar a gran parte del territorio entrerriano. El organismo advirtió que algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes y estar acompañados por intensas precipitaciones en períodos breves, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Según el pronóstico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

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La advertencia alcanza, de acuerdo con la zonificación difundida, a los departamentos San Salvador, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá y Diamante.

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Ante la vigencia del alerta, se recomienda evitar salir mientras se desarrollen los fenómenos y permanecer en lugares seguros. También se aconseja no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

En sectores con riesgo de anegamientos o inundaciones, se debe evitar circular y alejarse de las zonas bajas. Si el agua ingresa a una vivienda, se recomienda interrumpir el suministro eléctrico desde un lugar seguro.

Precauciones por las ráfagas

Frente a la posibilidad de vientos fuertes, se aconseja retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados, como macetas, sillas y toldos.

También es importante mantener cerradas puertas y ventanas y alejarse de ellas durante las ráfagas. No se recomienda buscar refugio debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios, debido al riesgo de caída o desprendimiento.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las actualizaciones que pueda emitir el SMN durante la jornada.