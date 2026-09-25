Intendentes del PJ reclaman criterios objetivos para distribuir recursos por la emergencia hídrica.

Intendentes del PJ se reunieron en El Pingo y pidieron conocer los fondos disponibles, los mecanismos de asignación y las condiciones de acceso para cada municipio.

La Liga de Intendentes del Partido Justicialista (PJ) se reunió este viernes en El Pingo y planteó la necesidad de que el Gobierno provincial establezca criterios objetivos y de alcance general para distribuir los recursos destinados a atender la emergencia climática.

Durante el encuentro, los jefes comunales resolvieron solicitar información precisa sobre los fondos que estarán disponibles, el mecanismo de distribución y las condiciones que deberán cumplir los municipios para acceder a la asistencia, en el marco del Decreto N.º 2026-2660-E-GER-GOB.

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La preocupación se vincula con la proximidad del fenómeno de El Niño y con las tareas preventivas que los gobiernos locales ya comenzaron a desarrollar con recursos propios.

Reclamo por la distribución de fondos

Desde la Liga señalaron que varios municipios conformaron comités de emergencia junto con instituciones de sus respectivas comunidades y avanzaron con acciones preventivas. En ese contexto, reclamaron certezas sobre el eventual acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional ante una situación que pueda generar consecuencias sociales o daños en infraestructura.

Los intendentes cuestionaron además la falta de información sobre el esquema de distribución y plantearon que la asistencia no debería quedar sujeta a criterios discrecionales o partidarios.

En ese marco, mencionaron como antecedente la distribución de aportes provinciales no reintegrables y sostuvieron que, según su interpretación, los recursos otorgados hasta el momento se concentraron en municipios gobernados por el oficialismo.

“Nuestros municipios hemos hecho y seguimos haciendo las acciones preventivas necesarias con los recursos que tenemos. Conformamos comités de emergencia junto a las instituciones locales, pero necesitamos tener la certeza de que, llegado el momento, vamos a contar con la asistencia necesaria tanto de la Provincia como de la Nación”, expresaron desde la Liga.

“Pedimos que la Provincia dé una respuesta sobre qué recursos va a destinar para atender esta emergencia, cuáles serán los criterios de distribución y que esos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los municipios”, agregaron.

Situación económica y agenda partidaria

Durante la reunión también se analizó la situación económica de los gobiernos locales, la caída de la actividad en las ciudades y el incremento de la demanda social que deben afrontar los municipios.

Los intendentes plantearon que, ante una eventual emergencia, todas las comunidades deberían contar con las mismas condiciones de acceso a los recursos públicos.

Además, se abordó un posible cambio en el sistema electoral y la situación institucional del Partido Justicialista de Entre Ríos, con participación de autoridades partidarias.

El encuentro forma parte de las reuniones periódicas de la Liga de Intendentes del PJ, que funciona como ámbito de intercambio y coordinación entre los gobiernos locales justicialistas de la provincia.