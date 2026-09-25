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Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Una camioneta perdió una rueda mientras circulaba por la ruta y terminó impactando contra una columna de alumbrado. Tres personas fueron hospitalizadas.

25 de septiembre 2026 · 10:44hs
Una camioneta perdió una rueda mientras circulaba por la ruta y terminó impactando contra una columna de alumbrado. Tres personas fueron hospitalizadas.

Una camioneta perdió una rueda mientras circulaba por la ruta y terminó impactando contra una columna de alumbrado. Tres personas fueron hospitalizadas.

Una camioneta chocó contra una columna de alumbrado público tras perder una rueda mientras circulaba por la Ruta N° 32, con dirección a la localidad de Seguí. El siniestro vial se registró la mañana de este jueves. Hubo tres lesionados que fueron hospitalizados.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía de Paraná, personal de policía de la Comisaría Seguí intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las Rutas Provinciales Nº 32 y Nº 35.

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Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Ford Ranger que circulaba por Ruta Nº 32 en dirección a Seguí sufrió "el desprendimiento de una de sus ruedas traseras, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y colisionara contra una columna de alumbrado público".

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Como consecuencia del impacto, el conductor y dos acompañantes resultaron lesionados, siendo trasladados al Hospital Lister para su correspondiente atención médica.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Seguí, con colaboración de Bomberos Voluntarios de dicha localidad.

Ruta 32 Seguí
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