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Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Policía y Justicia investigan la desparición de una joven madre de 26 años. Analizan cámaras de seguridad y una pista de un viaje por aplicación

25 de septiembre 2026 · 11:52hs
Policía y Justicia buscan e investigan la desparición de un ajoven madre de 26 años. Analizan cámaras de seguridad y una pista de un viaje por aplicación 

Policía y Justicia buscan e investigan la desparición de un ajoven madre de 26 años. Analizan cámaras de seguridad y una pista de un viaje por aplicación 
Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

La Justicia y la Policía de Entre Ríos avanzan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la joven madre de 26 años, identificada como Camila Castro, qe quien no se sabe nada desde la tarde del jueves.

Pedido de localización

Camila Castro mide aproximadamente 1,50 metros de estatura. Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique inmediatamente al 911, se acerque a la comisaría más cercana o llame al teléfono familiar dispuesto para la búsqueda: (0343) 154 535710.

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La investigación

La Fiscalía de Paraná, la Comisaría 13° y el sistema 911 desplegaron un operativo de búsqueda e investigación para dar con el paradero de la mujer domiciliada en el barrio Empleados de Comercio.

La alarma familiar se encendió cuando la joven no se presentó a retirar a sus tres hijos de la escuela, rompiendo una conducta habitual de avisar a su familia ante cualquier imprevisto. Además su teléfono celular permanece apagado.

Los investigadores centraron las primeras actuaciones en reconstruir la cronología de las últimas horas en las que fue vista la joven. Según la reconstrucción aportada por sus allegados, Camila estuvo en un domicilio de la calle Pringles al 80 y luego se dirigió a la vivienda de una amiga. Alrededor de las 17.40 del jueves solicitó un auto mediante una aplicación de viajes.

Ahora con los datos del transporte, se intenta ubicar al chofer de 58 años, oriundo de Santa Fe. Además se analizan las cámaras de seguridad de la zona para establecer el recorrido del vehículo y de los propios movimientos de la mujer.

Denuncia

La denuncia fue radicada por la madre de la joven luego de que su nieta mayor le informara que los hijos de 5; 9 y 11 años no habian sido retirados de la escuela a las 17. Los tres menores quedaron temporalmente al cuidado de su padre.

Respecto del estado previo de la joven, sus allegados señalaron que atravesaba un momento de desánimo y que recientemente había tenido una discusión con una persona con la que mantenía una relación.

Paraná Joven Paradero
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