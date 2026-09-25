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AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

El Congreso de AGMER consideró insuficiente la propuesta provincial y reclamó una recomposición que supere la inflación desde diciembre de 2025.

25 de septiembre 2026 · 20:06hs
AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas.

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas.

El Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) resolvió este viernes rechazar la propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno provincial en la última audiencia paritaria y facultó a la conducción sindical a definir nuevas medidas de acción.

El 213° Congreso de AGMER sesionó desde la mañana en Paraná y analizó la oferta formulada por la Provincia durante la reunión paritaria del martes 22 de septiembre.

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Tras el debate, los representantes sindicales consideraron que la propuesta resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y cuestionaron que el esquema no contempla la evolución de la inflación.

El reclamo por una nueva propuesta

Entre las resoluciones aprobadas, el Congreso exigió al Gobierno entrerriano una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición por encima de la inflación, tomando como referencia diciembre de 2025 para medir la evolución de los ingresos.

Además, el gremio resolvió continuar con el plan de lucha y facultó a la Comisión Directiva Central (CDC) a definir y ejecutar las medidas de acción que considere necesarias para reclamar una nueva oferta.

La decisión mantiene abierto el conflicto salarial entre el sindicato docente y el Gobierno provincial, mientras continúa el proceso de negociación paritaria.

La propuesta de la Provincia

El rechazo de AGMER se produjo luego de la oferta presentada por el Gobierno en la audiencia del 22 de septiembre. Según informó la administración provincial, el esquema contempla una recomposición acumulativa superior al 7%, mediante incrementos remunerativos escalonados.

La propuesta establece un aumento del 3,5% con los haberes correspondientes a septiembre, otro 1,5% en noviembre y un 2% en diciembre.

Desde el Gobierno señalaron que el mecanismo actualiza mensualmente la base de cálculo de los salarios y representa una mejora respecto de la propuesta presentada durante la semana anterior.

Continúa el conflicto salarial

AGMER sostuvo, en cambio, que el porcentaje ofrecido no permite recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la inflación y reclamó una propuesta superadora.

Con la decisión adoptada por el Congreso, el sindicato docente continuará con su plan de lucha y dejó en manos de su conducción la definición de nuevas acciones, mientras se espera una eventual convocatoria a otra instancia de negociación con el Gobierno provincial.

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