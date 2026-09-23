Sóftbol: Argentina volvió a vencer a Venezuela y se metió en la final de los Juegos Suramericanos

Argentina derrotó 4-2 al actual campeón mundial y aseguró su lugar en la definición por la medalla de oro. Antes, había superado 10-0 a Bolivia.

El sóftbol de argentina se mete en la final.

El seleccionado argentino masculino de sóftbol continúa dando pasos firmes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este miércoles consiguió uno de los objetivos principales de su participación: clasificarse para la final por la medalla de oro. El equipo nacional derrotó por 4 carreras a 2 a Venezuela, actual campeón del mundo, y se aseguró un lugar en la definición que se disputará este viernes desde las 16.30 en el Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol, en Paraná.

La jornada fue exigente para el conjunto dirigido por José Gueminieri , que tuvo dos compromisos durante el día. En primer turno, Argentina venció con autoridad a Bolivia por 10 carreras a 0, mientras que por la noche afrontó un nuevo desafío ante Venezuela, una de las principales potencias internacionales de la disciplina.

El seleccionado argentino volvió a responder ante un rival de máxima exigencia y consiguió una victoria por 4-2 que le permitió confirmar su presencia en la final de los Juegos Suramericanos.

Otra victoria ante el campeón mundial

El encuentro frente a Venezuela representaba una prueba importante para Argentina. Del otro lado estaba el equipo que ostenta el título mundial y que también llegaba con aspiraciones de alcanzar la definición del certamen.

Sin embargo, el conjunto nacional volvió a mostrar personalidad y solidez para quedarse con un triunfo que vale mucho más que las estadísticas. El 4-2 le permitió sumar una nueva victoria en la competencia y, fundamentalmente, asegurar su lugar en el partido decisivo por el oro.

El seleccionado argentino se hizo fuerte frente a un rival de jerarquía y volvió a demostrar que está en condiciones de competir de igual a igual ante las principales potencias del sóftbol internacional.

El triunfo tuvo además un significado especial para el público paranaense, que acompañó al equipo nacional en el Estadio Nafaldo Cargnel y volvió a disfrutar de una jornada de alto nivel deportivo en la capital entrerriana.

Argentina había arrancado el día con una goleada

Antes del encuentro ante Venezuela, Argentina había tenido una presentación contundente frente a Bolivia.

El conjunto nacional se impuso por 10 carreras a 0, en un partido disputado en el Estadio Nafaldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Sóftbol.

Desde el comienzo del encuentro, Argentina consiguió imponer condiciones y establecer diferencias en el marcador. El equipo mostró superioridad ante un seleccionado boliviano que atraviesa una etapa de crecimiento y desarrollo dentro de la disciplina.

La diferencia obtenida por el conjunto argentino le permitió resolver el partido con autoridad y sumar otro triunfo en su camino hacia la definición.

De esta manera, Argentina completó una jornada perfecta desde el punto de vista deportivo: victoria por la tarde ante Bolivia y, posteriormente, otro triunfo de gran importancia frente a Venezuela.

Un lugar asegurado en la definición

Con la victoria ante Venezuela, el seleccionado argentino ya tiene reservado su lugar en la final de los Juegos Suramericanos.

La definición se disputará este viernes desde las 16.30, nuevamente en Paraná y en el Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol, escenario que durante estos días se convirtió en uno de los principales puntos de atención de la competencia continental.