Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Sóftbol: Argentina volvió a vencer a Venezuela y se metió en la final de los Juegos Suramericanos

Argentina derrotó 4-2 al actual campeón mundial y aseguró su lugar en la definición por la medalla de oro. Antes, había superado 10-0 a Bolivia.

23 de septiembre 2026 · 21:27hs
El sóftbol de argentina se mete en la final.

Juegos Suramericanos.

El sóftbol de argentina se mete en la final.

El seleccionado argentino masculino de sóftbol continúa dando pasos firmes en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y este miércoles consiguió uno de los objetivos principales de su participación: clasificarse para la final por la medalla de oro. El equipo nacional derrotó por 4 carreras a 2 a Venezuela, actual campeón del mundo, y se aseguró un lugar en la definición que se disputará este viernes desde las 16.30 en el Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol, en Paraná.

La jornada fue exigente para el conjunto dirigido por José Gueminieri, que tuvo dos compromisos durante el día. En primer turno, Argentina venció con autoridad a Bolivia por 10 carreras a 0, mientras que por la noche afrontó un nuevo desafío ante Venezuela, una de las principales potencias internacionales de la disciplina.

hilary duff se presentara en argentina

Hilary Duff se presentará en Argentina

foo fighters llega a argentina con su take cover tour

Foo Fighters llega a Argentina con su "Take Cover Tour"

El seleccionado argentino volvió a responder ante un rival de máxima exigencia y consiguió una victoria por 4-2 que le permitió confirmar su presencia en la final de los Juegos Suramericanos.

Otra victoria ante el campeón mundial

El encuentro frente a Venezuela representaba una prueba importante para Argentina. Del otro lado estaba el equipo que ostenta el título mundial y que también llegaba con aspiraciones de alcanzar la definición del certamen.

Sin embargo, el conjunto nacional volvió a mostrar personalidad y solidez para quedarse con un triunfo que vale mucho más que las estadísticas. El 4-2 le permitió sumar una nueva victoria en la competencia y, fundamentalmente, asegurar su lugar en el partido decisivo por el oro.

El seleccionado argentino se hizo fuerte frente a un rival de jerarquía y volvió a demostrar que está en condiciones de competir de igual a igual ante las principales potencias del sóftbol internacional.

El triunfo tuvo además un significado especial para el público paranaense, que acompañó al equipo nacional en el Estadio Nafaldo Cargnel y volvió a disfrutar de una jornada de alto nivel deportivo en la capital entrerriana.

Argentina había arrancado el día con una goleada

Antes del encuentro ante Venezuela, Argentina había tenido una presentación contundente frente a Bolivia.

El conjunto nacional se impuso por 10 carreras a 0, en un partido disputado en el Estadio Nafaldo Cargnel de la Asociación Paranaense de Sóftbol.

Desde el comienzo del encuentro, Argentina consiguió imponer condiciones y establecer diferencias en el marcador. El equipo mostró superioridad ante un seleccionado boliviano que atraviesa una etapa de crecimiento y desarrollo dentro de la disciplina.

La diferencia obtenida por el conjunto argentino le permitió resolver el partido con autoridad y sumar otro triunfo en su camino hacia la definición.

De esta manera, Argentina completó una jornada perfecta desde el punto de vista deportivo: victoria por la tarde ante Bolivia y, posteriormente, otro triunfo de gran importancia frente a Venezuela.

Un lugar asegurado en la definición

Con la victoria ante Venezuela, el seleccionado argentino ya tiene reservado su lugar en la final de los Juegos Suramericanos.

La definición se disputará este viernes desde las 16.30, nuevamente en Paraná y en el Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol, escenario que durante estos días se convirtió en uno de los principales puntos de atención de la competencia continental.

Argentina Sóftbol Juegos Suramericanos Paraná
Noticias relacionadas
Argentina presentó una “protestaformal” por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU.

Argentina presentó una "protesta formal" por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU

Argentina ganó en Paraná con contundencia. 

Sóftbol: Argentina volvió a ganar y sigue firme en los Juegos Suramericanos

placebo vuelve a la argentina para celebrar 30 anos de rock alternativo

Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

El sóftbol argentino tuvo su revancha en Paraná.

Sóftbol: Argentina venció a Venezuela y tuvo un debut de alto vuelo en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ultimo Momento
Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para impulsar inversiones

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Micaela Levaggi logró la primera medalla de oro en atletismo para Argentina

Micaela Levaggi logró la primera medalla de oro en atletismo para Argentina

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Rogelio Frigerio entregó nuevos vehículos y equipamiento para la Policía de Entre Ríos

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

Juan Manuel Rossi se hizo un examen toxicológico y se defendió de las acusaciones

Diputados dio media sanción a la ley que busca llevar al Estado entrerriano hacia una gestión digital

Diputados dio media sanción a la ley que busca llevar al Estado entrerriano hacia una gestión digital

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Hubo tres demorados en la marcha de jubilados en Concordia

Dejanos tu comentario