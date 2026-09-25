Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Abel Pintos

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

Abel Pintos actuará el 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante una de las actividades previstas para la visita papal.

25 de septiembre 2026 · 19:44hs
Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina.

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina.

El músico actuará el 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante una de las actividades previstas para la visita papal. Abel Pintos será el artista argentino encargado de cantar ante el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. El pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con una agenda que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cantante bahiense se presentará el lunes 9 de noviembre durante la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. La actividad forma parte de la agenda prevista para esa jornada, que comenzará con un encuentro del Papa con el personal y las personas asistidas por la institución.

República Folklore: La Sole, Abel Pintos, Peteco y Maggie Cullen cuentan qué significa ser parte del gran festival

La Sole, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos en diálogo con UNO

El Gobierno creó un programa nacional para fortalecer la investigación de ciberdelitos y evidencia digital.

El Gobierno creó un programa nacional para fortalecer la investigación de ciberdelitos y evidencia digital

La invitación llegó desde el Vaticano

Según informó TN, la invitación formal para que Pintos participe del encuentro fue enviada desde el Vaticano en las últimas horas. En los próximos días, el equipo del músico mantendrá reuniones con los organizadores para definir los detalles de la presentación.

La participación del artista se desarrollará en el marco de una jornada dedicada al encuentro del pontífice con integrantes de la comunidad del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención y asistencia de personas con discapacidad.

El músico todavía no eligió la canción

Pintos confirmó su participación y destacó la importancia que tiene para él haber sido convocado para cantar ante León XIV.

“Esto es inconmensurable”, expresó el artista al referirse a la invitación. También reconoció que resulta “muy difícil de explicar lo que provoca” la posibilidad de cantarle al Papa.

El músico todavía analiza qué canción interpretará durante el encuentro. “Tener un espacio de semejante consideración me honra enormemente”, afirmó.

La presentación será una de las actividades previstas durante la primera visita de León XIV a la Argentina desde que asumió como pontífice. Su recorrido incluirá distintas ciudades y encuentros durante cuatro días.

Abel Pintos Papa León XIV Argentina
Noticias relacionadas
horoscopo del viernes 25 de septiembre de 2026

Horóscopo del viernes 25 de septiembre de 2026

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora.

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora

Altman advirtió ante la ONU que la IA podría superar el control humano y pidió reglas internacionales.

Altman advirtió ante la ONU que la IA podría superar el control humano y pidió reglas internacionales

horoscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Horóscopo del jueves 24 de septiembre de 2026

Ver comentarios

Lo último

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

Ultimo Momento
AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

San Martín de San Juan, con interrogantes para visitar a Patronato

Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Condenaron a los asesinos de Federico Aramburu

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Sóftbol: Argentina perdió la final ante Venezuela y se quedó con la medalla de plata en Paraná

Policiales
Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

AGMER rechazó la oferta salarial y facultó a su conducción a definir nuevas medidas

Alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas para diez departamentos

Alerta amarilla por tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas para diez departamentos

Intendentes del PJ reclaman criterios objetivos para distribuir recursos por la emergencia hídrica

Intendentes del PJ reclaman criterios objetivos para distribuir recursos por la emergencia hídrica

Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia

Tres obras de saneamiento vuelven a ejecutarse y alcanzarán a 40.000 habitantes de la provincia

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Dejanos tu comentario