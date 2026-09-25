Abel Pintos actuará el 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante una de las actividades previstas para la visita papal.

Abel Pintos cantará ante León XIV durante la visita del Papa a la Argentina.

El músico actuará el 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, durante una de las actividades previstas para la visita papal. Abel Pintos será el artista argentino encargado de cantar ante el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. El pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con una agenda que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El cantante bahiense se presentará el lunes 9 de noviembre durante la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. La actividad forma parte de la agenda prevista para esa jornada, que comenzará con un encuentro del Papa con el personal y las personas asistidas por la institución.

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La invitación llegó desde el Vaticano

Según informó TN, la invitación formal para que Pintos participe del encuentro fue enviada desde el Vaticano en las últimas horas. En los próximos días, el equipo del músico mantendrá reuniones con los organizadores para definir los detalles de la presentación.

La participación del artista se desarrollará en el marco de una jornada dedicada al encuentro del pontífice con integrantes de la comunidad del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención y asistencia de personas con discapacidad.

El músico todavía no eligió la canción

Pintos confirmó su participación y destacó la importancia que tiene para él haber sido convocado para cantar ante León XIV.

“Esto es inconmensurable”, expresó el artista al referirse a la invitación. También reconoció que resulta “muy difícil de explicar lo que provoca” la posibilidad de cantarle al Papa.

El músico todavía analiza qué canción interpretará durante el encuentro. “Tener un espacio de semejante consideración me honra enormemente”, afirmó.

La presentación será una de las actividades previstas durante la primera visita de León XIV a la Argentina desde que asumió como pontífice. Su recorrido incluirá distintas ciudades y encuentros durante cuatro días.