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Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Luis Leguiza fue detenido en Paraná acusado del homicidio de Eliseo Alcaraz, ocurrido tras una pelea por la colocación de una cerca entre ambas viviendas.

25 de septiembre 2026 · 07:23hs
Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

ElOnce

Un hombre fue detenido este jueves por la noche, acusado de ser el autor del homicidio de Eliseo Alcaraz, de 27 años, ocurrido durante la mañana en el barrio El Perejil, de Paraná.

El sospechoso, identificado como Luis Leguiza, fue aprehendido alrededor de las 23 en el barrio Nueva Ciudad, luego de una serie de tareas investigativas llevadas adelante tras el crimen. El sujeto cuenta con antecedentes por hechos delictivos "menores", como hurtos, señaló la policía.

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Sobre Leguiza pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 4, en el marco de la investigación por el homicidio. La causa está a cargo de la fiscal Patricia Yedro.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el crimen se produjo luego de una pelea entre ambos hombres, que habría comenzado a raíz de una discusión por la colocación de una cerca entre las viviendas de las partes.

Alcaraz murió como consecuencia de la agresión, mientras que el presunto autor quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Homicidio barrio El Perejil
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