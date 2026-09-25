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Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná

Frigerio acompañó a la Selección Argentina en su triunfo ante Perú. El equipo, con fuerte presencia entrerriana, jugará este viernes la final de los Odesur.

25 de septiembre 2026 · 14:49hs
Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná.

Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná.

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este jueves en el Estadio Mundialista de Sóftbol de Paraná para acompañar al seleccionado argentino en su partido ante Perú, en el marco de los Juegos Suramericanos Odesur Santa Fe 2026. Al finalizar el encuentro, bajó al campo de juego, saludó y felicitó a los jugadores por el partido y compartió una foto con el equipo.

Frigerio siguió desde la tribuna el encuentro que el seleccionado argentino disputó ante Perú en el Estadio Mundialista de Sóftbol Ing. Nafaldo Cargnel, escenario que durante estos Juegos recibe a las delegaciones de distintos países de la región.

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Junto al gobernador estuvieron presentes el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Fabián Medina; el presidente de la Confederación Argentina de Sóftbol, Carlos de la Vega; el secretario de la Confederación Argentina de Sóftbol, Javier Martinez; y el venius XIII Juegos Suramericanos, Leo Andreoli.

Una vez finalizado el partido, Frigerio bajó al campo de juego para saludar a los integrantes de la Selección Argentina, felicitarlos por el encuentro y compartir un momento con los jugadores. El seleccionado argentino ganó y este viernes juega la final contra Venezuela a las 16.30 horas.

La presencia del gobernador se enmarca en el acompañamiento de la provincia a los Juegos Odesur y, particularmente, al sóftbol, una disciplina fuertemente arraigada en Paraná, reconocida como Capital Nacional del Sóftbol.

El plantel argentino cuenta con 11 integrantes entrerrianos. Los representantes paranaenses son Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers Larraburu, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca. Se suma Alan Peker, que es oriundo de Villa Clara, y el entrenador, José Guerrinieri, también de Paraná.

El Estadio Mundialista Ing. Nafaldo Cargnel fue puesto en condiciones para recibir esta competencia internacional. Entre las obras realizadas se encuentra la renovación integral de su sistema de iluminación realizada junto a Enersa, con una inversión superior a los 31 millones de pesos. La obra incorporó 40 proyectores LED de 600 watts, mejorando las condiciones de visibilidad y seguridad del campo de juego y dejando una infraestructura permanente para futuras competencias y actividades deportivas.

De esta manera, Paraná vuelve a ser escenario de una competencia deportiva internacional y recibe a deportistas y delegaciones de distintos países de Sudamérica, consolidando su lugar como una de las ciudades de referencia para el desarrollo del sóftbol en la región.

Rogelio Frigerio Sóftbol Argentina
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