Ocho trabajadores heridos tras choque de camión contra una zorra ferroviaria

Ocho trabajadores del ferrocarril de Concordia fueron hospitalizados tras el impacto de un camión contra una zorra en Osvaldo Magnasco.

Un fuerte siniestro vial se registró en la mañana de este viernes en la zona de Vuelta de Obligado y las vías del Ferrocarril, en Osvaldo Magnasco, donde un camión impactó contra una zorra ferroviaria en la que se trasladaban trabajadores del ferrocarril de Concordia.

En el transporte ferroviario viajaban 10 trabajadores del área de vía y obra cuando, por circunstancias que son materia de investigación, fueron embestidos por un camión Ford Cargo que circulaba desde Concordia en sentido este-oeste y que también tiraba de un acoplado y semirremolque. De acuerdo a lo que se pudo precisar, se trata de un vehículo utilizado habitualmente para el transporte de viruta o chips de madera. Testigos del hecho manifestaron a este medio que el camión se habría quedado sin frenos.

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El accidente en Concordia

El impacto fue de gran magnitud y, pese a la violencia del choque, los trabajadores sobrevivieron al siniestro. Ocho de ellos debieron ser trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, para ser evaluados por los golpes y lesiones sufridas. Para esa tarea, varias ambulancias debieron concurrir hasta el lugar para asistir a los operarios y concretar los traslados.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta de Concordia, que intervino en el procedimiento y en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.