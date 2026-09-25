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Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Un joven de 18 años resultó herido en un incendio ocurrido en dos viviendas en Concordia. Producto de las quemaduras, fue hospitalizado.

25 de septiembre 2026 · 10:59hs
Un joven de 18 años resultó herido en un incendio ocurrido en dos viviendas en Concordia. Producto de las quemaduras

Foto: Diario Río Uruguay

Un joven de 18 años resultó herido en un incendio ocurrido en dos viviendas en Concordia. Producto de las quemaduras, fue hospitalizado.

Un joven de 18 años resultó herido en un incendio de dos viviendas ocurrido en inmediaciones de calles Doctor Florenza e Intendente Larroca, en Concordia. Producto de las quemaduras, fue hospitalizado. El fuego, que se registró la mañana de este viernes, consumió por completo una de las casas, construida íntegramente en madera, mientras que también provocó daños en el inmueble lindero, de material.

El incendio se declaró aproximadamente a las 9:15 y generó un importante despliegue de bomberos, además de preocupación entre los vecinos del sector. La vivienda de madera quedó completamente destruida por las llamas. Según contaron vecinos en el lugar, su propietaria sería una mujer joven que trabaja en la cosecha de arándanos y que este viernes había salido temprano de la casa para cumplir con sus tareas.

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El fuego también alcanzó la vivienda ubicada inmediatamente al lado, que es de construcción de material. Las llamas provocaron daños en ese inmueble, aunque el mayor impacto se produjo sobre la casa de madera, que fue consumida completamente.

LEER MÁS: Un joven derivado al Masvernat por un gran incendio que afectó dos viviendas

Trabajaron tres dotaciones de bomberos

Según consignó Diario Río Uruguay, en el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos: una de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y dos de Bomberos Voluntarios de Concordia. También intervino una unidad de traslado de Bomberos Zapadores y una camioneta de la Municipalidad de Concordia colaboró con la provisión de agua. En medio del operativo, un joven de aproximadamente 18 años fue trasladado hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Por el momento no se pudo establecer en cuál de las dos viviendas se encontraba al momento de producirse el incendio. Tampoco se conocía, durante los primeros minutos de la investigación, el grado de las lesiones que habría sufrido el joven. Las circunstancias en las que se inició el fuego y la situación de las personas que se encontraban en ambos inmuebles son materia de las primeras actuaciones realizadas en el lugar.

Joven Quemaduras Incendio Concordia
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