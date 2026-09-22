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Sóftbol: Argentina volvió a ganar y sigue firme en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina masculina de sóftbol derrotó este martes a Perú por 12 corridas a 0 en la ciudad de Paraná. Este miércoles ante Bolivia.

22 de septiembre 2026 · 20:55hs
Argentina ganó en Paraná con contundencia. 

Argentina ganó en Paraná con contundencia. 

La Selección Argentina masculina de sóftbol consiguió este martes una nueva victoria en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y continúa con paso firme en la competencia que tiene al Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná como escenario exclusivo de la disciplina.

El conjunto nacional se impuso con autoridad ante Perú por 12 corridas a 0, en un encuentro que finalizó antes de completar la totalidad de las entradas previstas debido a la diferencia establecida por el reglamento de la competencia.

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Argentina mostró una marcada superioridad durante el desarrollo del partido y construyó una victoria contundente, que le permitió sumar otro resultado positivo en su camino dentro del certamen continental.

El encuentro se disputó ante un gran marco de público en el Estadio Nafaldo Cargnel, que volvió a convertirse en uno de los puntos de encuentro de los Juegos Suramericanos en Paraná. Los aficionados acompañaron al seleccionado nacional y le dieron un marco especial a una nueva presentación del equipo argentino.

La competencia masculina de sóftbol reúne a los mejores seleccionados de Sudamérica y tiene a Paraná como sede de todos los partidos de la disciplina. De esta manera, el público local tiene la posibilidad de disfrutar de manera directa de una de las principales competencias internacionales que se desarrollan durante los Juegos.

Argentina con Bolivia

La actividad para Argentina continuará este miércoles. El seleccionado nacional volverá a presentarse desde las 16.30, nuevamente en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, donde enfrentará al combinado de Bolivia.

El equipo argentino buscará mantener el buen rendimiento mostrado en sus primeras presentaciones y continuar sumando resultados en una competencia que tiene como objetivo definir al campeón sudamericano de la disciplina.

Con el respaldo del público paranaense y una nueva jornada por delante, Argentina irá por otra victoria en el diamante del Cargnel.

Argentina Sóftbol Juegos Suramericanos Paraná
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