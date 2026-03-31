Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB), tanto para los certámenes de Primera A y de Primera B. Este capítulo comenzará el martes y se extenderá hasta el jueves, aunque hay partidos que todavía no fueron confirmados.
Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB
Entre el martes y el jueves se disputará un nuevo capítulo de los certamenes de Primera A y Primera B de la APB.
31 de marzo 2026 · 19:02hs
El clásico entre Rowing y Estudiantes, en la Costanera Baja, es lo más destacado de la fecha.
Programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura
Primera A
Miércoles
A las 21.30: Rowing-Estudiantes
Jueves
A las 21: Ciclista-Unión de Crespo
A las 21.30: Recreativo-Olimpia y San Martín-Patronato (en Quico Básquet)
A confirmar
Talleres-Sionista y Quique-Paracao
Libre: Echagüe
Primera B
Martes
A las 21.45: Estudiantes B-Diamantino
Miércoles
A las 21.30: Echagüe B-Viale FBC y Olimpia B-Recreativo B
A las 22: Paracao B-Quique B
A confirmar
Neuquén-Ciclista B y Atlético María Grande-Talleres B
Libre: San Benito.