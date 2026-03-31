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Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Entre el martes y el jueves se disputará un nuevo capítulo de los certamenes de Primera A y Primera B de la APB.

31 de marzo 2026 · 19:02hs
Ciclista jugará este miércoles ante Unión de Crespo por la APB.

Prensa APB

Ciclista jugará este miércoles ante Unión de Crespo por la APB.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB), tanto para los certámenes de Primera A y de Primera B. Este capítulo comenzará el martes y se extenderá hasta el jueves, aunque hay partidos que todavía no fueron confirmados.

El clásico entre Rowing y Estudiantes, en la Costanera Baja, es lo más destacado de la fecha.

Ciclista festejó en un final apasionante. 

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Programación de la cuarta fecha del Torneo Apertura

Primera A

Miércoles

A las 21.30: Rowing-Estudiantes

Jueves

A las 21: Ciclista-Unión de Crespo

A las 21.30: Recreativo-Olimpia y San Martín-Patronato (en Quico Básquet)

A confirmar

Talleres-Sionista y Quique-Paracao

Libre: Echagüe

Primera B

Martes

A las 21.45: Estudiantes B-Diamantino

Miércoles

A las 21.30: Echagüe B-Viale FBC y Olimpia B-Recreativo B

A las 22: Paracao B-Quique B

A confirmar

Neuquén-Ciclista B y Atlético María Grande-Talleres B

Libre: San Benito.

APB Torneo Apertura Rowing Estudiantes
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