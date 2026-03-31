Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura de la APB

Entre el martes y el jueves se disputará un nuevo capítulo de los certamenes de Primera A y Primera B de la APB.

Se viene la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB), tanto para los certámenes de Primera A y de Primera B. Este capítulo comenzará el martes y se extenderá hasta el jueves, aunque hay partidos que todavía no fueron confirmados.