Un ex-Patronato en la mira de un grande del continente

El exdelantero de Patronato Gabriel Ávalos está en los planes de Olimpia de Paraguay para el mercado de pases.

Este semestre fue el mejor de Gabriel Ávalos en Independiente, en el que se consagró como goleador absoluto del Torneo Apertura con 10 tantos. El delantero con pasado en Patronato, que tuvo un comienzo esquivo en el Rojo, en esta primera parte de 2026 alcanzó su mejor nivel.

Fue recompensado con la citación a la selección de Paraguay para disputar su primer Mundial y también llamó la atención de clubes extranjeros, como Olimpia de su país.

Su rendimiento fue constante durante esta primera parte del año y fue la esperanza del equipo en el ataque. Por su nivel, despertó el interés de varios grandes del exterior, uno de ellos, el más concreto, es del Decano. Su presidente, Rodrigo Nogués, en diálogo con el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental 1080, confirmó que hay contactos: "Hay charlas con Gabriel Avalos, pero ninguna novedad. Sé que él tiene muchas ganas de vivir en Paraguay, de estar cerca de su familia. Su familia es olimpista y eso ayuda mucho".

Además, para afrontar la segunda etapa del calendario, su técnico, Pablo Vitamina Sánchez le exigió a los dirigentes dos puestos a reforzar: "Vitamina ya lo dijo ayer, quiere un 9 y un lateral izquierdo", reveló Nogués.

En Olimpia ven factible la llegada de Gabriel Ávalos

Desde el lado de Olimpia ven viable la incorporación de Ávalos para este mercado o, más tardar, el de diciembre, ya que Independiente tiene una deuda con el goleador y tampoco pagó un millón de dólares por el pase de Facundo Zabala. Es decir, con este panorama, los paraguayos ven cercana la llegada del atacante a cambio de dinero y la cancelación de este pasivo.

Ávalos revirtió su imagen en el Rojo y se convirtió en una fija en el once titular. Desde la institución intentarán retenerlo y renovar su contrato, que vence en diciembre de este año. También es importante remarcar que en el mercado no abundan los centrodelanteros y, si los hay, tienen valores muy altos que a esta altura el equipo de Avellaneda no puede afrontar.