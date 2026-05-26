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La APB llevará adelante una jornada del Plan de Desarrollo Federal de la CAB

La actividad impulsada por la APB se realizará este miércoles, en el Club Talleres, donde trabajarán jugadores de las categorías 2010, 2011 y 2012.

26 de mayo 2026 · 17:25hs
El estadio Raúl Bibi Gómez será el escenario de las actividades de la APB.

El estadio Raúl Bibi Gómez será el escenario de las actividades de la APB.

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) llevará adelante una jornada del Plan de Desarrollo Federal (PDF), programa impulsado por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) orientado a la detección y formación de talentos jóvenes, que reunirá a jugadores y jugadoras de categorías 2010, 2011 y 2012.

El evento se desarrollará en la sede del Club Atlético Talleres este miércoles 27 de mayo. Las actividades comenzarán a las 13.30 con los trabajos correspondientes a la rama femenina, mientras que desde las 15.30 será el turno de la rama masculina.

Si Talleres le gana a San Martín el jueves en Quico Básquet, será el nuevo líder del campeonato de la APB.

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Las actividades en el Club Talleres

La jornada contará con la presencia del staff de la CAB y referentes regionales, quienes realizarán observaciones y evaluaciones de los deportistas participantes, además de intercambiar experiencias junto a entrenadores y entrenadoras de la región.

Paraná fue confirmada como una de las tres sedes de esta primera etapa del calendario nacional del Plan de Desarrollo Federal, junto a las ciudades de Santa Fe y Rosario, consolidándose como un punto importante para el crecimiento del básquet formativo en la región.

APB CAB Talleres Básquet
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