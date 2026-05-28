Paraná será escenario de las Eliminatorias de Selecciones de Futsal correspondientes a la Región Litoral Sur, organizado por el Consejo Federal de AFA que reunirá a representativos masculinos y femeninos de Entre Ríos y Santa Fe. La competencia se disputará los días 12, 13 y 14 de junio en el Parque Berduc.
La Eliminatorias de Selecciones se disputará en el Parque Berduc
Equipos de Entre Ríos y Santa Fe competirán 12, 13 y 14 de junio en el Parque Berduc, en la eliminatoria de la Región Litoral Sur del Consejo Federal.
28 de mayo 2026 · 21:19hs
Por la provincia de Entre Ríos participarán las selecciones de La Paz, Santa Elena y Gualeguaychú, tanto en la rama masculina como femenina, buscando quedarse con la clasificación en una de las competencias más importantes del futsal regional.
El torneo cuenta con el acompañamiento de la Liga Paranaense de Fútbol y la Federación Entrerriana de Fútbol, entidades que respaldan la realización de un evento que promete reunir a destacados jugadores y jugadoras de la región.