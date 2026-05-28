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La Eliminatorias de Selecciones se disputará en el Parque Berduc

Equipos de Entre Ríos y Santa Fe competirán 12, 13 y 14 de junio en el Parque Berduc, en la eliminatoria de la Región Litoral Sur del Consejo Federal.

28 de mayo 2026 · 21:19hs
Habrá una intensa actividad en el Parque Berduc.

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Paraná será escenario de las Eliminatorias de Selecciones de Futsal correspondientes a la Región Litoral Sur, organizado por el Consejo Federal de AFA que reunirá a representativos masculinos y femeninos de Entre Ríos y Santa Fe. La competencia se disputará los días 12, 13 y 14 de junio en el Parque Berduc.

Por la provincia de Entre Ríos participarán las selecciones de La Paz, Santa Elena y Gualeguaychú, tanto en la rama masculina como femenina, buscando quedarse con la clasificación en una de las competencias más importantes del futsal regional.

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El torneo cuenta con el acompañamiento de la Liga Paranaense de Fútbol y la Federación Entrerriana de Fútbol, entidades que respaldan la realización de un evento que promete reunir a destacados jugadores y jugadoras de la región.

Parque Berduc Eliminatorias Paraná Futsal
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