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Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

La actividad será el domingo 31 de mayo en el barrio Constitución de Concordia y será a beneficio de los gurises de la zona.

28 de mayo 2026 · 14:12hs
Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

Foto UNO / Diego Arias.

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

La barbería "Fran Barbería" realizará una merienda solidaria el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 14:30 hs en su local de Coronel Navarro 2142, barrio Constitución de la ciudad de Concordia.

La actividad será el domingo 31 de mayo en el barrio Constitución y busca combinar solidaridad y comunidadBajo el lema «Más que un corte, un gesto que suma», la propuesta ofrece cortes de pelo gratis para niños que asistan acompañados por un adulto. La iniciativa busca acercar un servicio gratuito a las familias y generar un espacio de encuentro solidario en el barrio.

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Propuesta solidaria

Durante la jornada se compartirá una merienda comunitaria. Desde la organización piden a los asistentes traer tazas para compartir y «hacer el bien» entre todos. La actividad está pensada como una tarde de encuentro y solidaridad, combinando el trabajo de barbería con la colaboración de los vecinos. Franco, invita a la comunidad a participar de esta acción que busca «sumar» más allá del servicio tradicional.

Para quienes quieran colaborar con algún tipo de donación para la merienda lo puede hacer al siguiente número 3454 34-0151.

Concordia barbería solidaria
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