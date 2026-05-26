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APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

Este martes jugarán por la Primera A de la APB, Estudiantes-Recreativo. Mientras que en Primera B se medirán Recreativo B-Estudiantes B.

26 de mayo 2026 · 18:02hs
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Con dos partidos, uno en la división de elite y otro en la categoría de ascenso, este martes se iniciará la fecha 12 del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Esta jornada se enfrentarán de manera cruzada los primeros y segundos equipos de Estudiantes y Recreativo.

Por la Primera A, desde las 21.45, el partido será en la cancha del Albinegro; mientras que el duelo de la Primera B será desde las 21, en la cancha del Bochas.

El estadio Raúl Bibi Gómez será el escenario de las actividades de la APB.

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Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura

Primera A

Martes

A las 21.45: Estudiantes-Recreativo

Miércoles

A las 21: Echagüe-Rowing y Olimpia-Quique

A las 21.30: Sionista-Unión de Crespo

A las 22: Paracao-Patronato

Jueves

A las 21.30: San Martín-Talleres (en Quico)

Libre: Ciclista

Posiciones: Ciclista 19 puntos; Talleres 18; Olimpia y Unión de Crespo 17; Quique y Estudiantes 16; Recreativo 15; Patronato y Echagüe 14; Sionista 13; Paracao 12; San Martín 11; Rowong 10.

Primera B

Martes

A las 21: Recreativo B-Estudiantes B

Miércoles

A las 21.30: Viale FBC-Ciclista B

Sábado

A las 21: Neuquén-Atlético María Grande, Quique B-Olimpia B y San Benito-Paracao B (en Lomas)

A confirmar: Diamantino-Echagüe B

Libre: Talleres B

Posiciones: Recreativo B y Talleres B 20 puntos; Estudiantes B 18; San Benito 17; Ciclista B 16; Olimpia B 14; Diamantino, Atlético María Grande y Paracao B 13; Quique B y Neuquén 12; Viale FBC 11; Echagüe B 10.

APB Torneo Apertura Estudiantes Recreativo
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