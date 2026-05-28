Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado El delincuente rompió la vidriera con una barreta y extrajo prendas. Sucedió durante la madrugada en la zona de calle Alem. 28 de mayo 2026 · 11:52hs

En la ciudad de Paraná, una comerciante sufrió el robo de su local durante la madrugada de este jueves . El hecho ocurrió en el comercio “Margarita, feria Americana”, ubicado en Alem 806. Según informaron a UNO, el episodio se registró alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando un delincuente rompió la vidriera y se llevó prendas.

De acuerdo con los datos aportados, el autor del hecho dañó la vidriera utilizando una barreta, con la intención de alcanzar algunas de alcanzar unas camisas o sacos para mujeres que se encontraban exhibidas cerca del vidrio.

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Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario UNO de Entre Ríos (@unoentrerios) LEER MÁS: Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, lo que podría ser clave para la investigación. Tras el episodio, los responsables del comercio realizaron la denuncia correspondiente, y personal policial trabajó en el lugar. Se levantaron huellas para intentar identificar al autor del hecho.