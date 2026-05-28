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Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

El delincuente rompió la vidriera con una barreta y extrajo prendas. Sucedió durante la madrugada en la zona de calle Alem.

28 de mayo 2026 · 11:52hs
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

En la ciudad de Paraná, una comerciante sufrió el robo de su local durante la madrugada de este jueves . El hecho ocurrió en el comercio “Margarita, feria Americana”, ubicado en Alem 806. Según informaron a UNO, el episodio se registró alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando un delincuente rompió la vidriera y se llevó prendas.

De acuerdo con los datos aportados, el autor del hecho dañó la vidriera utilizando una barreta, con la intención de alcanzar algunas de alcanzar unas camisas o sacos para mujeres que se encontraban exhibidas cerca del vidrio.

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El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, lo que podría ser clave para la investigación. Tras el episodio, los responsables del comercio realizaron la denuncia correspondiente, y personal policial trabajó en el lugar. Se levantaron huellas para intentar identificar al autor del hecho.

Local Comercio prendas Paraná
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