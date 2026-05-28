Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

El conductor de un vehículo despistó en ruta 14, impactó contra una alcantarilla y terminó cercano a una vivienda de las inmediaciones.

Un nuevo accidente de tránsito se dio en la ruta 14 a la altura del kilómetro 275, donde un automóvil despistó violentamente por causas que se investigan. Intervino personal policial de la Comisaría La Criolla.

De acuerdo a la información oficial, el hecho fue protagonizado por un Chevrolet Classic de color gris, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Chaco, quien habría perdido el control del rodado al llegar a una curva de ese tramo de la ruta.

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Tras el despiste, el automóvil impactó contra una alcantarilla y terminó sobre el ingreso a una vivienda ubicada en las inmediaciones del lugar. A pesar de la violencia del choque, el tránsito sobre la autovía no debió ser interrumpido.

El conductor fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica y ser sometido a una evaluación de su estado de salud. En tanto, las circunstancias que originaron el siniestro quedaron sujetas a investigación.