Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

El conductor de un vehículo despistó en ruta 14, impactó contra una alcantarilla y terminó cercano a una vivienda de las inmediaciones.

28 de mayo 2026 · 18:14hs
Tras el fuerte vuelco

Tras el fuerte vuelco, el vehículo terminó a pocos metros de una vivienda.

Un nuevo accidente de tránsito se dio en la ruta 14 a la altura del kilómetro 275, donde un automóvil despistó violentamente por causas que se investigan. Intervino personal policial de la Comisaría La Criolla.

accidente
Vuelco en ruta 14.

Vuelco en ruta 14.

De acuerdo a la información oficial, el hecho fue protagonizado por un Chevrolet Classic de color gris, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Chaco, quien habría perdido el control del rodado al llegar a una curva de ese tramo de la ruta.

En la ruta 14, un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga. 

Ruta 14: un camión atropelló a un operario entrerriano y se dio a la fuga

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Tras el despiste, el automóvil impactó contra una alcantarilla y terminó sobre el ingreso a una vivienda ubicada en las inmediaciones del lugar. A pesar de la violencia del choque, el tránsito sobre la autovía no debió ser interrumpido.

El conductor fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica y ser sometido a una evaluación de su estado de salud. En tanto, las circunstancias que originaron el siniestro quedaron sujetas a investigación.

Ruta 14 Vehículo La Criolla
Noticias relacionadas
rompio la vidriera de un local de parana y se llevo prendas: quedo filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí.

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

En Concepción del Uruguay hubo disturbios al momento de los allanamientos.

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo en Colón. 

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Ver comentarios

Lo último

Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Ultimo Momento
Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Scaloni dio la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Policiales
Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Ovación
Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Mariano Werner viaja confiado al Oscar Cabalén

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

Un ex-Patronato en la mira de un grande del continente

Un ex-Patronato en la mira de un grande del continente

Barcelona buscará fichar a Julián Álvarez

Barcelona buscará fichar a Julián Álvarez

Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

Batacazo en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N° 1 del mundo

La provincia
Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Nogoyá, Aldea María Luisa y El Pingo participarán de una nueva jornada del ciclo La Noche de las Ciudades

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Gualeguay: cocinero escolar lleva nueve días encadenado tras ser despedido

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

Concordia: organizan una merienda solidaria con cortes de pelo gratis para niños

Dejanos tu comentario