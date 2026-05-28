Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual, el que habría sido perpetrado por varias personas en Feliciano. Hay cuatro detenidos

Una joven de San José de Feliciano denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de abuso sexual, el que habría sido perpetrado por varias personas, el domingo por la noche. En ese marco, en las últimas horas se conoció la detención de cuatro personas, entre ellas, un funcionario policial oriundo de esa localidad, pero que prestaría funciones en La Paz. El miércoles se realizó una nutrida marcha pidiendo justicia.

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Comunicado oficial

El martes, la Unidad Fiscal a cargo de la doctora María Soledad Bordoy, emitió un comunicado oficial respecto “al grave hecho denunciado en las últimas horas relativas a un delito contra la integridad sexual”.

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En el escrito, se consignó que “inmediatamente tomado conocimiento del hecho, se dio intervención a las autoridades correspondientes, como a autoridades policiales competentes. Actualmente, la Fiscalía se encuentra coordinando todas las medidas de prueba urgentes, peritajes y diligencias de rigor para el total esclarecimiento de lo sucedido”.

Además, se aclaró que, en estricto cumplimiento de los marcos legales vigentes y los protocolos internacionales, se mantiene absoluta reserva sobre la identidad, datos personales y cualquier detalle que pueda revictimizar o vulnerar los derechos de la persona afectada.

“Todo el esfuerzo humano y técnico está volcado a cooperar con los tiempos de la investigación penal preparatoria, en estas horas tempranas, que son determinantes para la recolección de evidencia”, se resaltó en el comunicado fiscal, “bregando por un tratamiento responsable de la información y evitar la difusión de rumores o datos que puedan entorpecer la investigación judicial o afectar la intimidad de la víctima y su entorno”.