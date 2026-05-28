La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas.

Los trabajos realizados por la Municipalidad de Paraná, en redes de agua y cloacas en distintos puntos de Paraná, ya finalizaron.

La Municipalidad de Paraná llevó adelante distintas intervenciones en la ciudad y las mismas abarcaron sectores de las jurisdicciones López Jordán, Los Pinos, Lomas del Rocamora y el barrio San Martín. En estos lugares se efectuaron operativos de desobstrucción de redes, reemplazos de cañerías y reconexiones domiciliarias del servicio.

En calle Francisquillo Fernández e Israel Hoffman –en la vecinal López Jordán–, se colocaron 40 metros de un nuevo caño colector y se realizaron siete nuevas conexiones a hogares, con el propósito de normalizar el funcionamiento del servicio sanitario en esa zona y sectores adyacentes, afectado por la rotura de la cañería colectora de líquidos cloacales.

En tanto que en calles Ruperto Pérez y Alejandro Aguado del barrio San Martín, se ejecutaron tareas de desobstrucción de la red pública del servicio cloacal y se sustituyeron alrededor de 10 metros.

Trabajos similares se desarrollaron también en el área que une a las vecinales Lomas del Rocamora y Los Pinos. En calles División de Los Andes y Bernardo O'Higgins, y zona adyacente, se efectuó un operativo para solucionar problemas del normal escurrimiento de los líquidos cloacales. Aquí la tarea implicó descubrir, intervenir y reemplazar más de 10 metros de colector, y la limpieza de seis cámaras de inspección y de las cañerías a lo largo de diversas arterias de ambas jurisdicciones.

Esta serie de operativos estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad.