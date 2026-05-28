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La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas

Los trabajos realizados por la Municipalidad de Paraná, en redes de agua y cloacas en distintos puntos de Paraná, ya finalizaron.

28 de mayo 2026 · 18:11hs
La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas.

La Municipalidad de Paraná concluyó reparaciones de caños en diferentes zonas.

La Municipalidad de Paraná llevó adelante distintas intervenciones en la ciudad y las mismas abarcaron sectores de las jurisdicciones López Jordán, Los Pinos, Lomas del Rocamora y el barrio San Martín. En estos lugares se efectuaron operativos de desobstrucción de redes, reemplazos de cañerías y reconexiones domiciliarias del servicio.

LEER MÁS: La Municipalidad de Paraná reparó el caño maestro de agua en avenida Don Bosco

Las intervenciones de la Municipalidad de Paraná

En calle Francisquillo Fernández e Israel Hoffman –en la vecinal López Jordán–, se colocaron 40 metros de un nuevo caño colector y se realizaron siete nuevas conexiones a hogares, con el propósito de normalizar el funcionamiento del servicio sanitario en esa zona y sectores adyacentes, afectado por la rotura de la cañería colectora de líquidos cloacales.

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En tanto que en calles Ruperto Pérez y Alejandro Aguado del barrio San Martín, se ejecutaron tareas de desobstrucción de la red pública del servicio cloacal y se sustituyeron alrededor de 10 metros.

Trabajos similares se desarrollaron también en el área que une a las vecinales Lomas del Rocamora y Los Pinos. En calles División de Los Andes y Bernardo O'Higgins, y zona adyacente, se efectuó un operativo para solucionar problemas del normal escurrimiento de los líquidos cloacales. Aquí la tarea implicó descubrir, intervenir y reemplazar más de 10 metros de colector, y la limpieza de seis cámaras de inspección y de las cañerías a lo largo de diversas arterias de ambas jurisdicciones.

Esta serie de operativos estuvo a cargo de la Subsecretaría de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad.

Municipalidad de Paraná trabajos Agua
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