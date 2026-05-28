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Adrián Mercado realizará una importante subasta de la firma Techint

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado, anunció que este viernes se realizará una importante subasta de la firma Techint.

28 de mayo 2026 · 21:09hs
Adrián Mercado realizará una importante subasta de la firma Techint.

Adrián Mercado realizará una importante subasta de la firma Techint.

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado, anunció que este viernes se realizará una importante subasta de la firma Techint, por renovación de flota. La mismo, se llevará a cabo de forma on-line, con presencia de martillero público.

LEER MÁS: Adrián Mercado realizará una importante subasta de la firma Barrick

Detalles de la subasta de Techint

Durante las subastas, se podrán adquirir: Equipos perforadores, grúas, camiones Iveco, pick ups, automóviles, grupos electrógenos, palas cargadoras, neumáticos, entre otros cientos de lotes.

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Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Se abre una nueva oportunidad para cientos de pymes y particulares que están en búsqueda de adquirir maquinaria en buen estado, y a un valor conveniente con una gran variedad y calidad de sus lotes”.

Para conocer los detalles de todos los lotes y poder participar, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/

Adrián Mercado subasta Firma Techint
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