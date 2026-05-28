Adrián Mercado realizará una importante subasta de la firma Techint.

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado, anunció que este viernes se realizará una importante subasta de la firma Techint.

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado, anunció que este viernes se realizará una importante subasta de la firma Techint, por renovación de flota. La mismo, se llevará a cabo de forma on-line, con presencia de martillero público.

Durante las subastas, se podrán adquirir: Equipos perforadores, grúas, camiones Iveco, pick ups, automóviles, grupos electrógenos, palas cargadoras, neumáticos, entre otros cientos de lotes.

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Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Se abre una nueva oportunidad para cientos de pymes y particulares que están en búsqueda de adquirir maquinaria en buen estado, y a un valor conveniente con una gran variedad y calidad de sus lotes”.

Para conocer los detalles de todos los lotes y poder participar, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/