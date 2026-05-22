APB: Echagüe sorprendió a Ciclista y se ilusiona con los playoffs

Echagüe sorprendió al derrotar a Ciclista 73 a 72 en el estadio Juan Baglietto en uno de los juegos que marcó el cierre de la 11° fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

En el AEC, Elías Moyano fue la figura con 16 puntos y 10 rebotes, bien acompañado por Pablo Pastori con 143 unidades, y Juan Planas y Agustín Caminos con 13 tantos cada uno. En el Verde, Enzo Passadore fue el máximo artillero con 18 puntos.

Esta victoria eleva el entusiasmó del Negro en su aspiración por meterse en los playoffs. A pesar de la derrota, Ciclista sigue liderando el certamen, pero puso en riesgo el número 1 de la fase Regular.

En otro de los encuentros de la jornada Unión en Crespo se hizo fuerte en casa y venció 78 a 64 a Paracao. La visita hizo un gran primer tiempo (42-39), pero el «Verde» pisó fuerte en el complemento. Sacó una luz de 22 a 12 en el tercer cuarto y los últimos 10 minutos también lo ganó 17 a 10 para cerrar una jornada con un triunfo vital para aspirar a más.

Resumen de la 11° fecha del Torneo Apertura

La cartelera se abrió el martes con las victorias de Estudiantes y Recreativo. El Albinegro superó en el Gigante del Parque a Sionista 84 a 56. Por su parte, el Bochas venció en el estadio Alfredo Zorzet a San Martín 90 a 64.

En la noche del miércoles Talleres derrotó como local a Olimpia 81 a 70 en duelo de candidatos. Por su parte, Quique derrotó a Rowing 77 a 74 en tiempo extra, tras haber igualado 65 a 65 en tiempo regular.

Posiciones de la APB

Ciclista (8-3) 19

Talleres (8-2) 18

Olimpia (7-3) 17

Unión (7-3) 17

Estudiantes (6-4) 16

Quique (6-4) 16

Recreativo (6-3) 15

Echagüe (4-6) 14

Patronato (4-6) 14

Sionista (3-7) 13

Paracao (3-6) 12

San Martín (1-9) 11

Rowing (1-8) 10