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APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura

Este miércoles se jugarán tres partidos de la Primera A y dos de la Primera B del certamen de la APB.

25 de marzo 2026 · 15:55hs
El campeonato de la APB continúa con su desarrollo.

Prensa APB

El campeonato de la APB continúa con su desarrollo.

Este miércoles continuará la acción de la tercera fecha del Torneo Apertura, tanto de Primera A como de Primera B, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Vale destacar que este capítulo ya se inició en ambas divisiones.

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Partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura de la APB

Primera A

Paracao 63-75 Recreativo

Miércoles

21.30: Sionista vs San Martín

21.30: Echagüe vs Unión

22: Patronato vs Quique

Jueves

21: Ciclista vs Talleres

21: Olimpia vs Rowing

Primera B

Diamantino 61-67 Olimpia B

Miércoles

21.30: Viale FBC vs Estudiantes B

22: Talleres B vs Ciclista B

Sábado

21: Recreativo B vs Paracao B

A confirmar

Primera B

San Benito vs. Quique B

Neuquen vs. Echagüe B

APB Torneo Apertura Básquet Patronato
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