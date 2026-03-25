Este miércoles continuará la acción de la tercera fecha del Torneo Apertura, tanto de Primera A como de Primera B, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Vale destacar que este capítulo ya se inició en ambas divisiones.
APB: este miércoles continúa el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Apertura
Este miércoles se jugarán tres partidos de la Primera A y dos de la Primera B del certamen de la APB.
25 de marzo 2026 · 15:55hs
Partidos de la tercera fecha del Torneo Apertura de la APB
Primera A
Paracao 63-75 Recreativo
Miércoles
21.30: Sionista vs San Martín
21.30: Echagüe vs Unión
22: Patronato vs Quique
Jueves
21: Ciclista vs Talleres
21: Olimpia vs Rowing
Primera B
Diamantino 61-67 Olimpia B
Miércoles
21.30: Viale FBC vs Estudiantes B
22: Talleres B vs Ciclista B
Sábado
21: Recreativo B vs Paracao B
A confirmar
Primera B
San Benito vs. Quique B
Neuquen vs. Echagüe B