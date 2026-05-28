Patronato llevará adelante asambleas ordinaria y extraordinaria

Los cónclaves se desarrollarán desde las 17, en el Salón de Usos Múltiples que Patronato posee en la sede social de calle Grella.

El Club Atlético Patronato llevará adelante esta jordana una Asamblea Ordinaria y una Asamblea Extraordinaria, encuentros en los que se tratarán distintos temas vinculados al presente y futuro institucional de la entidad Rojinegra. Las reuniones se desarrollarán en el Salón de Usos Múltiples de la sede social, ubicada en Grella 874.

La Asamblea Ordinaria tendrá su primer llamado a las 17, mientras que la Asamblea Extraordinaria comenzará a las 19.

Los temas que se tocarán en las asambleas de Patronato

En el marco de la Asamblea Ordinaria, los socios deberán designar a tres representantes que no integren la Comisión Directiva para firmar el acta correspondiente. Además, se pondrá a consideración el acta de la asamblea anterior y se realizará la lectura y tratamiento de la Memoria y Balance del ejercicio 2025-2026.

Posteriormente, durante la Asamblea Extraordinaria, se abordarán temas considerados clave para el crecimiento y modernización del club. Entre ellos, se debatirá la aprobación de un convenio para la instalación y explotación de un gimnasio tanto en la sede social como en el predio La Capillita.

También se tratará la firma de un acuerdo con una productora para la realización de espectáculos, recitales y conciertos en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Otro de los puntos centrales será la modificación del Estatuto Social, con el objetivo de actualizarlo, adecuarlo a las normativas vigentes y optimizar el funcionamiento institucional.